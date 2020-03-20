24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Не смотря на карантин, Том Круз вернулся к съемкам фильма "Миссия невыполнима 7": фото

- Читати новину українською

Голливудский актер Том Круз решил проигнорировать рекомендации по карантину и вернуться к работе. Звезду заметили на съемочной площадке фильма "Миссия невыполнима 7".

Эксклюзивные фото опубликовал британский таблоид The ​​Daily Mail. По данным журналистов, съемки фильма "Миссия невыполнима 7" перенесли из Италии в Великобританию. Именно в графстве Суррей развернули съемочную площадку, где и заметили Тома Круза.

Интересно: Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда

Актер отрабатывал на мотоцикле трюки, которые появятся в киноленте. Кроме этого, авторы кинопроекта сняли несколько сцен, где Том Круз был сам в кадре. Вернулась ли к работе вся съемочная группа, насчитывающая несколько десятков людей, пока неизвестно. Однако на одном кадре папарацци видно, что к работе привлечены по меньшей мере 13 человек.


Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" восстановили​ / The Daily Mail


Том Круз вернулся к съемкам / The Daily Mail


Актер Том Круз / The Daily Mail


Том Круз покидает съемочную площадку / The Daily Mail

Как известно, 1 марта все западные СМИ распространили информацию, что Том Круз и съемочная группа фильма "Миссия невыполнима 7" оказались на карантине из-за коронавируса. Тогда в стране зафиксировали первые летальные случаи от Covid-19, поэтому создание фильма отложили, а всех участников съемок поселили в один из отелей Венеции.

Впоследствии стало известно, что Тома Круза в Италии не было, а журналисты распространили фейковые новости. По официальным данным, было несколько представителей Голливуда, которые работали над последними кадрами в стране. Ни один из них не имел симптомов коронавируса и вернулся в Великобританию.

Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Голливуд Кино Великобритания Том Круз
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 15:22 10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
Юлія Турелик
сегодня 11:04 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз
сегодня 10:10 День счастья: 10 простых вещей, которые ежедневно приносят радость
Уляна Журба
сегодня 09:14 День весеннего равноденствия 2020: дата и точное время
Квітослава Туз
сегодня 06:00 День весеннего равноденствия 2020: ритуалы и что нельзя делать в этот день
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук