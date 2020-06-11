Первоочередно Украина планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди них – Болгария. 24 канал собрал список самых красивых мест, которые стоит посетить.

Редакция 24 канала собрала список с наиболее интересными местами, которые можно посетить в Болгарии, ведь скоро Украина планирует возобновить авиасообщение с 5 странами: Грузией, Турцией, Азейбарджаном, Кипром и Болгарией.

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Что посмотреть в Болгарии

Пловдив

Город в Болгарии, который наполнен контрастами – Пловдив. Это второй по величине город, расположенный на реке Марица.

В Пловдиве очень распространены пешие или велосипедные прогулки, ведь так можно ознакомиться со всеми историческими достопримечательностями. А их здесь немало! Пловдив предлагает туристу известные на весь мир достопримечательности, от античности до Средневековья и Нового времени.



Город Пловдив в Болгарии / Фото: triplook.me

Мелник

Мелник – город в Благоевградской области Болгарии, расположенный в горной местности. Этот город входит в состав общины Сандански и в честь него называется хребет и пик на острове Ливингстон Южных Шетландских островов Антарктиды.

С 1968 года Мелник был объявлен городом-музеем.



Город-музей Мелник / Фото: travelbulgarianews

Велико-Тырново

Город, который часто называют "городом царей" в Болгарии, – это Велико-Тырново. Он славится множеством великолепных архитектурных памятников и является одним из самых красивых городов Болгарии.

Велико-Тырново расположено вокруг изгиба реки Янтра, а исторический центр лежит на трех холмах: Царевец, Трапезица и Света Гора.



Велико-Тырново / Фото: alltravels.com.ua

Созополь

Город Созополь расположен на нескольких небольших полуостровах в южной части Бургасского залива.

Созополь – один из старейших городов Болгарии, а также является наследником греческой колонии Аполлония. В городе проходит ежегодный праздник искусства "Аполлония", который привлекает многих туристов.



Город Созополь / Фото: orangesmile.com

Крепость Белоградчик

Крепость Белоградчик, также известная как Калето, – старинная крепость. Крепость хорошо сохранилась до наших дней и является памятником культуры страны.

Крепость Белоградчик имеет толстые стены – 2 метра у основания, а высотой – 12 метров. Площадь крепости более 10 тысяч квадратных метров.



Крепость Белоградчик / Фото: vf3506.myportfolio.com

Озера в Рильских горах

Озера в Рильских горах – это комплекс из 7 озер: Сылзата (Слеза), Окото (Глаз), Быбрека (Почка), Близнака (Близнец), Трилистника (Трилистник), Рибното (Рыбное озеро) и Долното (Нижнее озеро).

Озера расположены на высоте от 2 тысяч до 2,5 тысяч метров над уровнем моря. Озера размещены друг над другом и соединяются небольшими потоками, которые образуют крошечные водопады и каскады.



Озера в Рильских горах / Фото: marshrut-club.com