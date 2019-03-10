Немного наш, немного не наш: российская певица Алена Апина возмутительно высказалась о Крыме

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Апина считает, что Крым "немного наш, а немного не наш"
Апина считает, что Крым "немного наш, а немного не наш" / Фото из открытых источников

Российская певица Алена Апина не против, чтобы захваченный украинский Крым остался при России. Однако она надеется, что все это решится "полюбовно".

О своем "сложном отношении" к вопросу оккупации Россией Крыма Апина рассказала немецкому изданию Deutsche Welle.

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"Наш Крым, не наш Крым – у меня очень сложное отношение к происходящему. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю", – сказала она.

Апина отметила "хочется, чтобы он был наш". Однако российская певица надеется на "полюбовное" решение этого вопроса.

Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия,
– добавила певица.

Апина напомнила, что "теперь невъездная в Украину" после ее концерта в Архангельске.

"Я помню, я попала в "Миротворец". Я знаю, что теперь туда невъездная, потому что пела в Архангельске, где за мной на сцене было написано "Крымнаш". Я же не смотрю, что на заднике написано", – отметила певица.

Отметим, скандал из-за "Крымнаш" разгорелся и на Нацотборе на Евровидение – Украина отказалась от участия в песенном конкурсе. Во время резонансного интервью с журналистом Романом Скрыпиным, участницы отбора Анна и Мария Опанасюк не смогли ответить, оккупирован ли Крым.

blog_ava
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Теги: Российская пропаганда LifeStyle Новости LifeStyle Аннексия Крыма Музыка Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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