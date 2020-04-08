Невеста Виктора Павлика похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде: жаркое фото
Молодая невеста Виктора Павлика не перестает привлекать внимание поклонников. Екатерина Репяхова поделилась горячим кадром, на котором предстала в соблазнительном наряде и продемонстрировала стройную фигуру.
25-летняя Екатерина уже не раз становилась героиней программ о звезднай жизни, ее публикаций в инстаграме ждут 30 тысяч подписчиков. Она любит делиться провокационными снимками. Очередное сообщение не стало исключением.
Читайте также: Модель Эль Макферсон снялась в соблазнительной съемке для известного глянца: фантастические кадры
На фотографии Екатерина предстала в привлекательном образе. Она одета в кружевное нижнее белье черного цвета и темно-синие брюки. На одном плече у Катерины висит пиджак в тон брюк. К такому наряду Репяхова подобрала черные туфли-лодочки на каблуках.
На лице девушки сияет макияж с черными стрелками на веках. Волосы она собрала в аккуратную прическу сзади, оставив лишь один локон, который падает на бок и добавляет образу особой сексуальности.
Екатерина Репяхова / Instagram / @repyahovakate
Читайте также
-
Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советысегодня , 11:19
-
Песах 2020: дата и что известно об этом еврейском праздникесегодня , 10:24
-
Убили лидера группы "Лесик Band": самые известные песни музыкантов, которые знают во Львовесегодня , 10:48
-
Знаменитый певец Джон Прайн умер от коронавирусасегодня , 11:15
-
Майли Сайрус радуется, что у экс-супруга Хемсворта появилась новая возлюбленная, – СМИсегодня , 12:28
-
Кайли Дженнер во второй раз стала самой молодой миллиардершей Мира: кто вошел в рейтинг Forbesсегодня , 12:46