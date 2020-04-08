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Невеста Виктора Павлика похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде: жаркое фото

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Екатерина Репяхова / Instagram / @repyahovakate

Молодая невеста Виктора Павлика не перестает привлекать внимание поклонников. Екатерина Репяхова поделилась горячим кадром, на котором предстала в соблазнительном наряде и продемонстрировала стройную фигуру.

25-летняя Екатерина уже не раз становилась героиней программ о звезднай жизни, ее публикаций в инстаграме ждут 30 тысяч подписчиков. Она любит делиться провокационными снимками. Очередное сообщение не стало исключением.

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На фотографии Екатерина предстала в привлекательном образе. Она одета в кружевное нижнее белье черного цвета и темно-синие брюки. На одном плече у Катерины висит пиджак в тон брюк. К такому наряду Репяхова подобрала черные туфли-лодочки на каблуках.

На лице девушки сияет макияж с черными стрелками на веках. Волосы она собрала в аккуратную прическу сзади, оставив лишь один локон, который падает на бок и добавляет образу особой сексуальности.


Екатерина Репяхова / Instagram / @repyahovakate 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Виктор Павлик
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