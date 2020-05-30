Главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова недавно официально стали мужем и женой. Пара пришла на пост-шоу десятого сезона, где рассказала о своей жизни после проекта.

Вчера, 29 мая, состоялось пост-шоу "Холостяка-10", где участники рассказали о своей жизни после проекта. В студию также пришли герои прошлого сезона Никита и Даша, которые недавно стали супругами. В эфире телеканала "СТБ" новоиспеченная семья рассказала, как разивались их отношения после съемок.

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Жизнь Никиты Добрынина и Даши Квитковой после проекта

Никита и Даша благодарны проекту за то, что смогли встретить друг друга. Однако влюбленные говорят, что судьба все равно бы свела их, но с участием в реалити-шоу отношения получились намного интереснее.

Никита отметил, что такое впечатление, будто после шоу прошло уже 20 лет. За это время его избранница успела получить водительское удостоверение и купила себе автомобиль. А он стал студентом и продолжает реализовывать свои проекты на телевидении.

Добрынин подарил Квитковой котика, которого назвали Каспером.

Я очень хотела кота, но Никита сначала был против, потому что ему больше нравятся собаки. Но теперь он каждое утро лежит в постели и нежится с этим котиком,

– призналась Даша.

Также за этот год пара вместе объездила много стран. В частности, они побывали на Бали, где Никита сделал своей избраннице предложение руки и сердца. Экс-холостяк говорит, что другого варианта, чем свадьба, они не рассматривали.

В новом статусе ничего не изменилось. Мы уже и до того жили вместе. Но когда ты встречаешь человека, с которым хочешь создать семью и иметь от него детей, то по-другому быть не может. Это логическое продолжение,

– отметила Даша.