Сегодня свой день рождения празднует австралийская актриса, одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, обладательница престижных премий Оскар и Золотой глобус – Николь Кидман. Актрисе исполняется 53 года.

Талантливой Николь Кидман удалось построить успешную карьеру не только в кино, но и попробовать себя в роли продюсера и певицы, самостоятельно исполняя вокальные партии героинь. Ее лицо украшает самые престижные модные глянце, а активная гражданская позиция вдохновляет тысячи женщин по всему миру.

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Кидман является лауреатом премии Оскар 2003 года, четырехкратной лауреатом премии Золотой глобус, двукратной лауреатом премии Эмми и лауреатом премии Гильдии киноактеров. В целом, в ее кинокарьере множество престижных наград, которые делают ее одной из самых ярких голливудских звезд.

Детство и первая роль Николь

Родилась будущая звезда 20 июня 1967 года в Америке, однако родители вскоре отправились в Австралию, где сами родились. Когда маленькой Николь исполнилось 3 года, родители записали ее на балет. На протяжении всей своей школьной жизни девушка интересовалась театром и часто принимала участие в различных постановках, проявляя свой талант.



Николь Кидман

В средней школе, Кидман постигло горе – ее мать заболела раком и нуждалась в помощи. Чтобы улучшить семейное финансовое положение, Николь начала работать массажисткой. Когда же маме стало значительно лучше, девушка вернулась к любимому занятию: начала ходить на кастинги и вернулась в театр.

В 15-летнем возрасте юная актриса впервые дебютировала в фильме "Рождество в лесу". Второй фильм Кидман принес ей бешеную популярность, после чего ее пригласили в Голливуд. Мировой успех актриса получила за фильм "Мертвый штиль".

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Узнаваемой звездой Николь стала благодаря таким знаменитым картинам, как "Бэтмен навсегда", "Дни грома", "С широко закрытыми глазами" и "Мулен Руж". Во время съемок в фильме "Мулен Руж" Кидман сломала ребро, съемки фильма были приостановлены.



Николь Кидман празднует 53-летие

Любовь Николь

Фильм "Дни грома" стал для Кидман знаковым, ведь на пробах фильма она познакомилась со своим будущем мужем Томом Крузом. По воспоминаниям Кидман, она и не думала, что ей достанется роль, ведь она гораздо выше Тома, потому в кадре такая пара выглядела бы несколько смешно. Впрочем, Крузу пришлась по душе миловидная блондинка, поэтому главная роль досталась именно ей.



Кидман и ее любовь

Съемочная площадка для обоих стала хорошим фундаментом для начала отношений. Недолго повстречавшись, пара узаконила свои отношения, став официально мужем и женой. Супруги для своих поклонников было примером для подражания, ведь у них было все: дорогие подарки, роскошь, страсть, путешествия в самые разные уголки Земли.

Апогеем любви Тома к Николь стала покупка частного самолета, которому актер дал название "Сладкая Ник". Для полного счастья не хватало детей, поэтому пара решилась на усыновление.



Николь Кидман и Том Круз

В 1998 году супругов пригласили на съемки фильма "С широко закрытыми глазами". Что интересно, съемки актерам дались очень тяжело, поэтому режиссер нанимал для семейной пары сексопатолога, чтобы они органично вжились в роль. Уже через три года, в 2001 году, Кидман сообщила, что их брак с Томом пришел к концу.

Впоследствии Николь Кидман вышла замуж за австралийского певца и стала мамой двух дочерей. Позже в одном из интервью Кидман призналась, что брак с Томом Крузом был для нее настоящим адом, из которого ей было очень трудно выбраться. Однако сейчас в ее жизни все замечательно, и она, бесспорно, счастлива.

Мы с мужем – австралийцы и не можем жить без океана. У нас есть пляжный домик. Просыпаемся рано утром и идем перед завтраком к океану,

– рассказала Николь Кидман в одном из своих интервью.

Голливудская актриса и кантри-музыкант поженились в 2006 году. В совместном браке у них родилось 2 дочери – Фэйт Маргарет (10 лет) и Сандей Роуз (12 лет), которую родила суррогатная мать. В апреле 2018 года появлялись слухи об угрозе развода Николь и Кита, но пара обратилась за помощью к семейному психологу и у них потом все наладилось.



Николь Кидман и Кит Урбан

Когда Николь впервые встретила Кита, то у него были проблемы с наркотической зависимостью, но вместе им удалось побороть их и после свадьбы в брачном контракте актриса отметила, что будет выплачивать мужу ежегодную доплату за то, что он не употребляет наркотические вещества.

Я считаю, у меня очень спокойная, размеренная жизнь. Я стараюсь быть душевным, творческим человеком, стараюсь воспитывать дочерей осознанно и в ногу со временем. С возрастом время становится таким драгоценным,

– сказала Николь Кидман.

Удивительно, но актриса практически не общается с приемными детьми: 26-летней Беллой и 24-летним Коннером, которые сейчас живут в Англии и следуют принципам сайентологии. Также она поделилась секретами воспитания детей от Кита – 12-летней Сандей Роуз и 10-летней Фейт Маргарет.



Дети Николь Кидман

К примеру, она пытается оградить их от социальных сетей и не давить на них в вопросах выбора хобби. Тем не менее старшая дочь уже увлекается актерским мастерством и намерена пойти по стопам матери.

Самые известные роли Николь Кидман

Дни грома: смотрите трейлер онлайн

С широко закрытыми глазами: смотрите трейлер онлайн

Мулен Руж: смотрите трейлер онлайн

Принцесса Монако: смотрите трейлер онлайн

Большая маленькая ложь: смотрите трейлер онлайн

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