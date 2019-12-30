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Николь Кидман показала архивное фото с дочкой

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Николь Кидман / Instagram / @nicolekidman

На личной странице в Instagram Николь Кидман посвятила публикацию младшей дочери Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, которой 28 декабря исполнилось 9 лет. Фэйт родилась в браке с австралийским певцом Китом Урбаном, за которого Николь Кидман вышла замуж в 2006 году.

На черно-белом фото в инстаграме изображена Николь в возрасте 43 лет, которая держит на руках младшую дочь.

Интересно: Николь Кидман призналась, почему усыновленные дети не жили с ней после развода

"Нашей младшей теперь 9! Мы любим тебя очень сильно, прекрасная девочка! С днем рождения, Фэйт!"– подписала пост красавица-блондинка. Звезда дополнила свою публикацию двумя фотографиями.

Ніколь Кідман
Николь Кидман с маленькой дочкой Фэйт / Instagram / @nicolekidman

Выглядит голливудская актриса поистине невероятно. И мать, и дочь – очаровательны. Маленькая Фэйт может похвастаться пухлыми губами, милым носиком и выразительными глазами.

На втором фото можно увидеть праздничный торт со свечами и надписью "С 9-м днем рождения, Фэйт!"

Ніколь Кідман
Праздничный торт для дочери Николь Кидман / Instagram / @nicolekidman

Стоит отметить, что Кидман и ее муж Урбан не публикуют фото детей в социальных сетях, поэтому звезда лишь поделилась архивной фотографией.

Напомним, у американской актрисы есть двое детей от брака с Томом Крузом. Пара долго не могла иметь детей, поэтому они удочерили Изабеллу Джейн и усыновили Коннора Энтони. Звездная пара рассталась в 2001 году. Через пять лет после этого Николь вышла замуж за австралийского певца Кита Урбана. Вскоре у них родилась дочь Сандей Роуз Кидман-Урбан. Фэйт – второй ребенок у супругов, и для ее рождения пара воспользовалась помощью суррогатной матери, однако она является биологической дочерью Николь и Кита.


Николь Кидман с мужем Китом Урбаном и дочерьми / Фото из открытых источников

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Автор: Надежда Биленко, Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Николь Кидман
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