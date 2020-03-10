Николь Кидман поразила тинейджерским образом на съемках фильма: фото

Голливудская актриса Николь Кидман появится на телеэкранах в необычном образе. В сеть слили фото со съемочной площадки фильма "Выпускной" (The Prom).

По данным Just Jared, папарацци сделали фотографии в пятницу, 6 марта, в Лос-Анджелесе. Именно там увидели Николь Кидман, которая шагала между павильонами в зеленом мини платье с перьями. Наряд напоминал тинейджерский стиль, который стилисты дополнили кроссовками. Такой образ несколько необычен для Николь Кидман, которая в обыденной жизни предпочитает классическую и элегантную одежду.

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Николь Кидман на съемках фильма "Выпускной" / Just Jared



Голливудская актриса Николь Кидман / Just Jared

Известно, что фильм создает стриминговая компания Netflix. Сюжет киноленты "Выпускной" базируется на одноименном бродвейском шоу, у которого огромный успех. Труппа одержимых звезд театра приезжает в маленький консервативный городок Индианы, чтобы поддержать школьницу, которая хочет прийти на выпускной со своей девушкой.

Привлекает внимание и звездный состав кинопроекта: в фильме зрители увидят Николь Кидман, Мэрил Стрип, Джеймса Кордена, Эндрю Рэннеллса, Керри Вашингтон и других голливудских звезд. Премьера запланирована на май 2020 года.