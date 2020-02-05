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Николас Кейдж появился в первом украинском трейлере к фильму "Цепь убийств": видео

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Кадр из фильма "Цепь убийств" / IMDb

Американский триллер "Цепь убийств" (Kill Chain) с Николасом Кейджем в главной роли готовится к большому релизу. Об этом свидетельствует первый украинский трейлер, который уже покоряет сеть.

Захватывающий триллер "Цепь убийств" готовится к украинской премьере на 20 февраля 2020 года. Режиссер Кен Сэнзел позаботился о том, чтобы сюжет не оставил равнодушным фанатов Николаса Кейджа и ценителей этого жанра.

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Первый украинский трейлер появился на ютуб-канале Kinomania Film Distribution 3 февраля. В описании к видеоролику отмечается, что композитором ленты выступил Марио Григоров.

Главная роль досталась Николасу Кейджу, а его коллегами по съемочной площадке стали Аннабель Акоста, Энрико Колантони, Райан Квантен, Алими Баллард, Джон Мак и Энджи Сепеда.

По сюжету, судьба неожиданно сводит трех незнакомцев. Они вынуждены держаться вместе, даже несмотря на то, что ни один из них этого искренне не хочет. Однако их нелюбовь друг к другу связывают не менее великие чувства – жажда мести, поиск спасения и цепь загадочных убийств. Они становятся участниками жестокого конфликта, к которому не были готовы. Теперь им придется переживать последствия.

Цепь убийств: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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