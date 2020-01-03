Номинантка Оскара Грета Гервиг снимет свой мюзикл с чечеткой: неожиданные подробности

Грета Гервиг, известная своей работой над фильмом "Леди Бёрд", откровенно поделилась своими планами на будущее. 36-летняя американская актриса, режиссер и сценаристка снимет собственный мюзикл.

О том, что Грета Гервиг хочет запустить в разработку собственный мюзикл с зажигательной чечеткой, сообщает издание Variety.

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В одном из интервью режиссер заявила, что, по ее мнению, этому миру очень не хватает такого проекта. Так, если мюзикл, название которого пока держится в секрете, будет авторским, то вполне вероятно, что сценарий Грета Гервиг напишет сама, а также сядет в кресло режиссера.

Напомним, первым полнометражным режиссерским дебютом Греты стал фильм "Леди Бёрд", который номинировали на "Золотой глобус" и "Оскар". Главную роль в фильме исполняла Сирша Ронан, которая также играет ведущего персонажа в фильме "Маленькие женщины", который выйдет на украинские экраны 30 января 2020 года. Проект является второй режиссерской работой Гервиг.

Леди Бёрд: смотреть трейлер онлайн

Маленькие женщины: смотреть трейлер на украинском онлайн