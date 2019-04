Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать

Альбомы, синглы, клипы, фильмы о музыке и концерты – это далеко на все, чем порадовал нас апрель! Особенно плодотворным месяц был для украинских музыкантов. Здесь и коллаборация "Бумбокса" и Тины Кароль, и новый сингл от Latexfauna, альбом от Alyona Alyona и многое другое!

Среди всего музыкального многообразия мы выбрали 10 музыкальных премьер апреля, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

Дуэт месяца: Бумбокс и Тина Кароль – Безодня

"Бумбокс" не делает плохих дуэтов. Доказано и проверено годами. Поэтому совместная работа вместе с украинской певицей Тиной Кароль была обречена на успех. Идея дуэта возникла у самого Андрея Хлывнюка. До этого Тина Кароль ни разу не пела дуэтом, поэтому идея была еще и рискованной. Для "Бумбокса" Тина впервые сделала исключение. Певица исполнила свою партию и полностью доверила дальнейшую судьбу песни Хлывнюку.

"Безодня" – это история зрелой любви, это музыкальная исповедь обоих музыкантов. Мастерски, чисто, искренне и откровенно. И если вы уже читали о якобы романе между Хлывнюком и Кароль, значит они прекрасно сыграли свои роли.

Песня имеет довольно сложную мелодику, а мотив не так уж и легко запоминается. Такая форма полностью соответствует содержанию – сложные отношения и переживания трудно поместить только в несколько аккордов. Однако эту композицию хочется слушать раз за разом. Это одна из лучших работ "Бумбокса" за последнее время.

Официальный клип набрал уже более 2 миллионов просмотров на YpuTube, но мы оставим для вас живое выступление музыкантов. Казалось бы куда лучше, но вживую – песня еще лучше звучит.

Бумбокс и Тина Кароль – Безодня (LIVE performance) – смотреть онлайн

Саундтрек месяца: Florence + the Machine – Jenny of Oldstones (Game of Thrones)

Британская группа Florence and the Machine представил новую песню "Jenny of Oldstones", которая стала саундтреком ко второму эпизоду сериала "Игры престолов". Именно эту композицию исполнил у камина Подрик Пейн в конце серии. И это, наверное, самый сильный момент во всей серии.

Композиция напоминает больше литургическое средневековое пение, чем песню в современном ее понимании. В балладе говорится о девушке Дженни, героине эпоса Вестероса, возлюбленную и жену принца Дункана Таргариена. Текст песни можно найти в книгах Джорджа Мартина.

Вокал Флоренс Уэлч завораживает, ее голос раздается как из прошлых веков. Гармонично дополняют вокал живые инструменты, а кульминация вообще напоминает церковное пение.

Florence + the Machine – Jenny of Oldstones (смотреть онлайн)

The Chemical Brothers – No Geography (альбом)

Культовая группа The Chemical Brothers представила свой девятый альбом "No Geography". Этот альбом особенный в первую очередь тем, что музыканты вернулись к тому, как создавали музыку в начале своей карьеры. Том Роулэндс и Эд Саймонс записали весь альбом на том же оборудовании, что и первые два альбома в своей карьере.

Но старая техника не означает "старое звучание". Электронная психоделика, танцевальный бас, резкий ритм и электронный вокал свидетельствуют – это все о "No Geography". Перетекание мелодии в мелодию, шум толпы, смех, синтезаторы и барабаны – это все завораживает настолько, что 45 минут пролетают в секунду.

Мощно, ритмично, смело и даже яростно. Есть большие шансы, что этот электронный альбом станет лучшим в этом году.

Альбом The Chemical Brothers – No Geography на:

Google Play

iTunes

The Chemical Brothers – Got To Keep On (смотреть онлайн)

Latexfauna – Evpatoria (сингл)

Дрим-поп группа Latexfauna выпустил новую композицию "Evpatoria" – настоящий летний хит! Такой добрый, такой наивный и по-летнему теплый. Если вы хоть раз ездили в летний лагерь во время учебы в школе, то эта песня точно для вас. Только не слишком впадайте в ностальгию, потому что придет понимание о собственном старении :)

"Evpatoria" – уже третья из будущего альбома Latexfauna, хотя группа и в дальнейшем придерживается собственной стратегии – музыканты публикуют каждый отдельный трек и только потом формируют из них альбом.

Latexfauna – Evpatoria (слушать онлайн)

Dakh Daughters – Air (альбом)

Фрик-кабаре Dakh Daughters представило второй полноформатный альбом "Air". В альбоме много аллюзий: здесь и стихотворение Майка Йогансена, Николая Холодного и текст Павла Тычины, которые гармонично обыграны с текстами группы.

Относительно музыки, то инструментально Dakh Daughters себе не изменяют – акустические аранжировки, а при прослушивании кажется, что сидишь в старом театре, возраст которого выдает затертый паркет. Альбом разный: здесь есть драматическая и тягучая атмосфера, надрывной вокал, уверенный контрабас, монотонная ритмика и даже медитативные мотивы.

Название "Air" прекрасно соответствует наполнению альбома. От первой до последней композиции – всего одно дыхание. Чтобы оценить новый альбом в полной мере, стоит сходить на живое выступление, потому что концерты Dakh Daughters – это незабываемое, яркое и впечатляющее шоу.

Альбом Dakh Daughters – Air​ на:

Google Play

iTunes

Dakh Daughters – Inshe Misto (смотреть онлайн)

Рэп-альбом месяца: Alyona Alyona – Пушка

Альбом "Пушка" от Alyona Alyona не похвалил разве что ленивый. Алена Савраненко ворвалась со своим рэпом в шоу-биз совсем недавно и заставила говорить о себе всех. Независимо от того, какую вы музыку слушаете, вы точно о ней слышали.

Воспитательница детсада под Киевом поразила уже с первого клипа. Пышнотелая Алена в купальнике на гидроцикле – целое зрелище. Сначала ее воспринимали несерьезно, думали, что Alyona Alyona – это временный мем в рэп-музыке. А оказалось, что вовсе нет. Первый альбом этому доказательство.

Всего в пластинку вошло 13 треков, среди которых уже известные "Голови", "Рибки", "Відчиняй" и "Залишаю свій дім". Также в альбом вошла композиция вместе с Алиной Паш.

Alyona Alyona – уникальна. Она доказывает, что стандарты внешности – это лишь условность. Что женский рэп – сильный, ироничный, местами саркастичный и совсем не скучный. Alyona Alyona – Пышка и пушка.

Альбом Alyona Alyona – Пушка​ на:

Google Play

iTunes

Alyona Alyona & Alina Pash – Падло (смотреть онлайн)

Видео месяца: Monatik – LOVE IT ритм

Monatik – певец с душой хореографа. Его новый клип "LOVE IT ритм" – это безумная смесь из ритмичной песни, смелых хореографических постановок, десятков костюмов и ярких декораций. Только представьте, что для клипа создали аж 53 образа, только на костюмы пошло 208 метра ткани! В видео снялось более 30 артистов в самых разных образах – здесь и ковбои, спортсмены и танцовщики.

На создание такого клипа музыканта вдохновили голливудские экранизации 50-х годов – "Поющие под дождём" (1952), "Забавная мордашка" (1957) и др. Клип действительно напоминает мюзикл и является одним из самых масштабных во всей карьере артиста.

Monatik – LOVE IT ритм (смотреть онлайн)

Masterskaya – Сырой сборник. Весна

Masterskaya представила новый сборник треков от молодых и малоизвестных украинских артистов – "Сырой сборник. Весна", которая стала уже пятой. Этот сборник в первую очередь о том, чем дышит украинский музыкальный мир без внимания камер журналистов и профессиональных режиссеров. Все треки живые, свежие и местами дерзкие.

Мы не знаем, кто из представленных артистов станет звездой, о ком заговорят, но выбрать несколько композиции себе по душе – точно из этого сборника можно. Отдельно хочется выделить Milliways, Hellomishel, Аркадэнс и Ratmir. Что же слушать именно вам, выбирайте сами.

Альбом Masterskaya – Сырой сборник. Весна​ на:

YouTube Music

iTunes

Masterskaya – Сырой сборник. Весна​ (смотреть тизер онлайн)

Live-альбом месяца: Beyoncе – Homecoming

Шоу Beyonce на прошлогоднем фестивале Coachella в США было настолько фееричным, что о нем говорят до сих пор! Во-первых, Веуоnсе стала первой темнокожей женщиной, которая стала главный хедлайнером фестиваля. Во-вторых, в ее выступлении приняли участие сотни танцоров, оркестр и даже муж певицы Jay-Z.

Выступление певицы – это мощная ода феминизму, а также афроамериканской культуре. И через год все выступление получило новые формы – Live-альбом и одноименный документальный фильм. В пластинку вошло 40 (!) композиций, а продолжительность альбома почти два часа.

Фильм Homecoming доступен для просмотра на Netflix, в нем также говорится о выступлении на фестивале Coachella.

Альбом Beyoncе – Homecoming​ на:

Google Play

iTunes

Homecoming: A Film By Beyoncе (смотреть трейлер онлайн)

Бонус месяца: Фильм "Битва за украинскую музыку: между предательством и победой"

В этом месяце онлайн-журнал СЛУХ презентовал фильм собственного производства о развитии украинской музыкальной индустрии и ее нынешнем состоянии – "Битва за украинскую музыку: между предательством и победой". В съемках приняли участие выдающиеся продюсеры, артисты и менеджеры. Среди них: Юрий Никитин, Ната Жижченко, Евгений Филатов, Алексей Потапенко, Иван Дорн и другие.

Как зарождался украинский шоу-биз, что было 1990-х, как менялась индустрия после евромайдана и с началом войны – на все эти вопросы звучат честные, местами даже неудобные и болезненные ответы. Этот фильм – о болезненных точках украинской музыкальной индустрии, его стоит посмотреть всем, кто так или иначе интересуется музыкой.

Фильм "Битва за украинскую музыку: между предательством и победой" (смотреть онлайн)