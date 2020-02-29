5 новых лучших исторических фильмов

Исторический жанр – жанр, который не может оставить равнодушным никого. Даже если вы утверждаете, что не любите исторические фильмы, поверьте, вы просто не нашли того, который привил бы вам эту любовь. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас яркую подборку из пяти ярких новых фильмов, снятых в историческом жанре.

Исторические фильмы – это о далеких неизвестных эпохах, о совсем другой жизни, о такой же любви и смерти и о том, что история является неотъемлемой частью нас, а потому ее важно знать.

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Впрочем, исторические фильмы – это также о глубоком виденим режиссеров и сценаристов, о невероятном таланте актеров, о навыках и умениях костюмеров и о кропотливуй работе гримеров. Лишь в тандеме все вышеперечисленные качества смогут превратиться в фильм, который завоюет миллионы сердец. Мы собрали для вас именно такие!

Новые исторические фильмы

"Цена правды" (Mr. Jones) (2019)

Жанр: исторический, драма, триллер

Режиссер: Агнешка Холланд

Рейтинг IMDb: 6,9

Сюжет: События разворачиваются в 1933 году. Советник премьер-министра Великобритании и известный британский журналист Гарет Джонс приезжает в Москву с целью взять интервью у не менее известного политического деятеля Сталина.

Накануне встречи новая подруга Гарета Джонса Ада Брукс рассказывает ему потрясающие факты о Советском Союзе и о том, что в нем происходит. В то, что услышал советник премьер-министра Великобритании, сложно поверить, поэтому он решает убедиться в услышанном собственными глазами. Ада изо всех сил убеждает мужчину, что это делать не стоит, ведь есть те, кому разоблачение правды не на руку и поэтому он может лишиться жизни. Однако никакие аргументы не повлияли на решение Джонса.

Применив свою смекалку и хитрость, журналист незаконно отправляется в Украину с целью сделать репортаж о Голодоморе. Вернувшись домой, Гарет публикует собранный материал в газетах и ​​становится первым, кто на это решился.

Цена правды: трейлер на украинском онлайн

"Мария – королева Шотландии" (Mary Queen of Scots) (2018)

Жанр: исторический, биографический

Режиссер: Джози Рурк

Рейтинг IMDb: 6,3

Сюжет: События разворачиваются вокруг двух сильных сестер королев. Молодая королева Шотландии Мария I Стюарт возвращается на родину после длительного пребывания за границей. Ее короновали на шотландский престол еще младенцем. Однако она была вынуждена покинуть родину и переехать во Францию, где ее выдали замуж за Франциска I. Однако счастливым браку не суждено быть – в 18 лет Мария становится вдовой. Именно после этого она решает вернуться домой и взять власть, ей предназначенную. Однако, даже находясь дома, ей приходится противостоять своей старшей сестре, королеве Англии, Елизавете I. Она и ее двор враждебно встречают католическую королеву. Поэтому молодой королеве, которая не хочет быть марионеткой в ​​руках мужчин, придется предстать в центре опасных интриг и придворных скандалов.

Мария – королева Шотландии: трейлер на украинском онлайн

"Фаворитка" (The Favourite) (2018)

Жанр: исторический, биографический

Режиссер: Йоргос Лантимоса

Рейтинг IMDb: 7,6

Сюжет: Благодаря близким отношениям с королевой Англии Анной Стюарт ее фаворитка, герцогиня Сара, получает большую власть. Поскольку Ее Величество отличается слабым характером и здоровьем, ее правая рука Сара, которая в отличие от нее обладает острым умом и волевым характером, берет бразды правления в свои руки. Саре казалось, что так будет всегда. Однако у нее появляется молодая соперница – бедная, но очень хитрая кузина Эбигейл. Она не упускает возможность вступить в борьбу за влияние на королеву. Девушка приехала во дворец, чтобы выполнять черную работу, но из-за своей покладистости и хитрости ей удается выбраться из затруднения. Обе фаворитки не брезговали никакими поступками, чтобы сохранить свое теплое место у Анны Стюарт.

Фаворитка: трейлер на украинском онлайн

"Офелия" (Ophelia) (2018)

Жанр: исторический, мелодрама

Режиссер: Клэр Маккарти

Рейтинг IMDb: 6,7

Сюжет: Офелия – любимая Гамлета, принца датского, который является главным персонажем из пьесы Уильяма Шекспира. Фильм, где главной героиней встает Офелия, рассказывает о ее взгляде на жизнь и событиях, происходивших в то время. Она является фрейлиной при дворе матери Гамлета, королевы Гертруды, муж которой внезапно умирает. Корона и узды правления достаются брату бывшего правителя, Клавдию, который вместе с его вдовой сговорился против Гамлета. Офелия не может смириться с информацией, которую знает, поэтому решает браться за спасение себя и любимого.

Офелия: трейлер на украинском онлайн

"Первый человек" (First Man) (2018)

Жанр: исторический, биографический, драма

Режиссер: Дэмиен Шазелл

Рейтинг IMDb: 7,3

Сюжет: Нил Армстронг – человек, чье имя знает весь мир. Он является первым астронавтом, который совершил посадку на Луне. Чтобы выполнить эту миссию, Нил готовился в течение восьми лет. Людям пришлось увидеть лишь верхушку айсберга в виде высадки на Луне. И только близкие Армстронга и он сам могут знать, через какие трудности и испытания ему пришлось пройти. "Первый человек" – это фильм о нелегком успехе и тайнах миссии, о которых все хотели узнать.

Первый человек: трейлер на украинском онлайн