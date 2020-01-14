Новый секс-скандал: французского режиссера Кристофа Руджи арестовали за домогательства

31-летняя французская актриса Адель Энель выдвинула обвинения против Кристофа Руджи в сексуальных домогательствах. Скандального режиссера задержали правоохранители.

Заявление о домогательствах актриса сделала осенью 2019 года. Звезда утверждает, что Кристоф Руджа добивался ее, когда девушке было всего лишь 12 лет. Произошло это во время промотура фильма "Дьяволы" в 2002 году. Полиция заявила, что Руджи арестовали в связи с расследованием "сексуальной агрессии в отношении несовершеннолетних". Об аресте режиссера сообщает издание BBC.

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Адель Энель / Фото из открытых источников

Адель Энель убеждает: Кристоф Руджи домогался ее во время путешествия в рамках поддержки фильма. По словам девушки, режиссер пригласил ее к себе домой, попытался поцеловать и рассказал о своей любви. В 15 лет Адель Энель пыталась разорвать связь с режиссером. Для этого она даже просила помощи у людей из его окружения, однако, по словам актрисы, они проявили только сочувствие.

После просмотра документального фильма "Покидая Неверленд", в котором говорится об отношениях Майкла Джексона с детьми, Энель решила признаться во всем полиции.

Фильм изменил мнение и помог мне понять, что я слишком долго цеплялась за версию Кристофа Руджи, что все это была история любви,

– заявила Адель.

Сейчас 55-летний Кристоф Руджа публично опроверг обвинения в сексуальном домогательстве, однако признал, что допустил ошибку в своем поведении с Энель.

Что известно об актрисе Адель Энель?

Адель Энель – французская актриса театра и кино. Дважды лауреат премии "Сезар" и ряда других кинонаград. В кино дебютировала в 2002 году, сыграв роль Хлои в фильме "Дьяволы" режиссера Кристофа Руджа. Вернулась в кино после 5-летнего перерыва и снялась в фильме "Водяные лилии". Именно за работу в этой картине она впервые была номинирована на премию "Сезар" как самая перспективная молодая актриса. Вторую номинацию на эту премию получила за роль в фильме "Дом терпимости".