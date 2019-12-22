Ольга Куриленко засветила стройную фигуру в черном боди: пикантное фото

Голливудская актриса украинского происхождения, которая стала популярной из-за роли девушки Бонда, Ольга Куриленко поразила поклонников в сети обольстительным снимком.

Новое горячее фото Ольга Куриленко опубликовала на своей странице в инстаграме. На фотографии модель позирует в откровенном черном боди с глубоким декольте на фоне нарисованной машины.

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Актриса позировала перед объективом фотографа Патриса ван Мальдера, а автором иллюстрации стала графический редактор Кристина Визнер.

"С нетерпением ждем праздников", – добавила в подписи украинка.



Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко, которой в ноябре исполнилось сорок лет, не стесняется публиковать соблазнительные снимки, демонстрируя идеальную фигуру. К примеру, модель ранее уже сотрудничала с Патрисом ван Мальдером для эротической фотосессии в купальниках.