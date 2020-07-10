Королеве украинской сцены Оли Поляковой завидуют коллеги-красавицы, ведь ее длинные стройные ноги сводят с ума как мужскую, так и женскую аудиторию. Певица решила дать отпор всем хейтерам, которые обвиняют ее в фотошопе, и показала свои прелести в откровенном видео на палубе яхты.

Оля Полякова на личной странице в Инстаграме показала видео с роскошного отдыха. Во время прогулки на яхте она эффектно легла на диване, засветив в кадре свои ноги в полной красе.

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Звезда предстала в черном сплошном купальнике на тонких бретелях. Наряд не делал акцента на пышной груди, ведь все внимание было приковано к ее ножкам. Волосы блондинки соблазнительно развевались на сильном ветре, что придавало особую эротичность. Лицо без макияжа прикрыли массивные солнцезащитные очки. Узнав, что ее не фотографируют, а снимают на видео, Оля Полякова активно меняла позы и улыбалась на камеру.

В подписи к видео артистка призвала девушек участвовать в ее марафоне похудения и дала понять, что ее привлекательное стройное тело – заслуга не только генетики, но и тщательной работы над собой. Она отметила, что ножки выглядят длиннее, если они худее.

В комментариях фанаты не скрывали своего восторга от фигуры звезды и говорили, что ей присуща не только красота, но и ум и прекрасное чувство юмора. Комик Бирча также не обошел вниманием пикантное видео певицы и в шутку написал: "Оля, у тебя ноги, как мачты королевского фрегата".