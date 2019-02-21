Оля Цибульская призналась, нравится ли ей секс по телефону

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская часто участвует в пикантных обсуждениях и сама делится историями из своей личной жизни в Instagram. На этот раз она стала гостьей программы "Караоке на колесах", где рассказала о своем отношении к сексу по телефону.

В разговоре с ведущим Люкс ФМ Славой Деминым Цибульская "рубила с плеча", назвав секс по телефону обычной мастурбацией.

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"Это такое, больше поиграть", – отметила певица, добавив, что никогда этим не занималась.

Кроме пикантных деталей Оля Цибульская рассказала, как когда-то работала в телевизионной компании, где снимали развлекательные шоу, и просто за стеной рядом с ней происходило секс по телефону.

"И я видела, как человек поднимает трубку и говорит: "Hello, I am Helen", но это был пузатый мужчина", – поделилась забавной ситуацией из жизни Оля Цибульская.

Смотрите полный выпуск "Караоке на колесах" с Ольгой Цибульской:

Кто такая Оля Цибульская?Украинская певица, а также теле- и радио ведущая, фанаты Оли больше знают ее как ведущую музыкальной программы на телеканале М1. В 2007 году стала победительницей первой украинской "Фабрики звезд". С 2009 года занимается сольной карьерой и с тех пор выпустила несколько успешных хитов. В свое время также работала в Будапеште, Венгрия, где стала ведущей развлекательного проекта. Оля Цибульская замужем и вместе с мужем, которого скрывает от публики, воспитывает 4-летнего сына Нестора.