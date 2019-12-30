24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Оля Фремут рассказала об отдыхе с детьми в Абу-Даби: фото

14 Читати новину українською
Владимир Локотко и Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Украинская телеведущая Оля Фреймут вместе с мужем Владимиром Локотко и тремя детьми отправилась на отдых в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. О том, как проходят каникулы, звезда откровенно поделилась с подписчиками.

На своей странице в инстаграме Оля Фреймут рассказала, что ей хотелось бы отдохнуть в зимних Альпах, где она смаковала бы глинтвейн и каталась на лыжах. Но с детьми такие каникулы труднее организовать, поэтому телеведущая с мужем, генеральным директором "Нового канала" выбрали теплую страну – ОАЭ.

Читайте также: Наталка Карпа танцевала под латиноамериканские хиты перед родами: видео Tik Tok

Преимуществами каникул в Абу-Даби, по словам звезды, стали непродолжительный перелет, отель у моря и солнце. Оля шутит, если ехать на отдых с детьми разного возраста, нужно уметь идти на компромиссы.

Быть мамой детей разного возраста – это учиться искусству компромиссов. Злата хочет в музей современного искусства "Лувр", Валерий и Дунечка (Евдокия, – LifeStyle 24) – кататься на санках в Феррари Парке. А мы с мужем даже не имеем времени на море и пляж, потому что отдых с детьми – это отдых детей,
– рассказала знаменитость в подписи.

Оля Фреймут з сином Валерієм і дочкою Євдокією в Абу-Дабі
Оля Фреймут с сыном Валерием и дочерью Евдокией в Абу-Даби / Instagram / @freimutolia

Также Фреймут рассказала о визите семейства в семизвездочный отель Emirates Palace Hotel, ужине в итальянском ресторане и поездке в Ferrari park.

"Впервые крикливая роскошь не вызывала у меня эстетического отвращения: золотые лифты и рукомойники, мраморные полы, стилизовано рассыпанные камни Swarovski... На строительство "Дворца" ушло более 3 миллиардов долларов, на каждого гостя здесь рассчитано по три работника!" – Оля описала роскошный отель Emirates Palace Hotel.

Фото путешествия Оли Фреймут с семьей в Абу-Даби: смотрите фото

Фото: Instagram / @freimutolia

Шуфрич похвастался убийством животных: реакция зоозащитников
сегодня
1412
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные мамы ОАЭ Отдых Ольга Фреймут
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
29 декабря 17:45 Где отпраздновать Новый год в теплых странах: подборка незабываемых мест
Альона Захарова 334
29 декабря 12:03 Меню на Новый год 2020: какие вкусные блюда приготовить дома
Квітослава Туз 51302
29 декабря 10:25 Валентина Ферраньи празднует 27: самые привлекательные образы сестры знаменитой блогерши
Юлія Девда 299
29 декабря 10:15 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 19380
29 декабря 09:25 Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
Яніна Ткачук 3213
Новости
Больше новостей
Залиште відгук