Оля Полякова поделилась сексуальными снимками с отдыха в обольстительных купальниках

Кроме певческой карьеры, Оля Полякова отлично могла бы справиться с ролью модели, ведь ее стройные формы вызывают большое восхищение поклонников. А звезда в свою очередь не забывает радовать фанатов сексуальными фотографиями.

Украинская певица Оля Полякова не только наполняет свою Instagram-страницу видео тренировками, но и показывает на собственном примере, какой от этого может быть результат. Поп-исполнительница отправилась на заслуженный отдых, горячие снимки с которого уже подрывают ее аккаунт в социальной сети.

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Оля Полякова решила добавить активности своему посту, сделав опрос, который касался ее пляжного образа. "Красный или черный?" – спросила своих фанатов певица. Кто голосовал за первый вариант, кто-то за другой, однако нашлись и такие ярые поклонники "королевы ночи", которые не могли определиться.

На снимках, сделанных на фоне моря, Оле Поляковой удалось продемонстрировать и подчеркнуть все достоинства своей фигуры. Однако, если длинные ноги ей дала природы, то над упругостью пресса и стройностью бедер нужно изрядно поработать.

Фото: Instagram @polyakovamusic