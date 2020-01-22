Опять подвело белье: Иванка Трамп показала пикантный образ в Давосе

Знаменитая американская модница и политик Иванка Трамп не смогла пропустить одно из знаковых политических событий – Всемирный экономический форум в Давосе. И хотя представительница Белого дома готовилась к событию заблаговременно, одежда все же ее подвела.

В первый день мероприятия Иванка Трамп сопровождала своего отца на торжественном открытии форума. Для этого выхода политик решила выбрать атласное изумрудное платье от бренда Reformation. Наряд был довольно скромным, ведь зона декольте была прикрыта, а внизу платья виднелся небольшой разрез. Но и такую одежду Иванка Трамп сумела сделать пикантной.

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Политик одела тесный бюстгальтер, поэтому ее грудь заметно выпирала из нижнего белья. Такой фэшн-ляп привлек немалое внимание журналистов, которые охотно сфотографировали Иванку Трамп с разных ракурсов.

А уже на официальной части экономического форума Иванка Трамп учла свою ошибку. Политик надела голубой костюм, который состоял из брюк и пиджака. Образ она дополнила элегантными туфлями-лодочками и блузой в горошек. Иванка Трамп выглядела непревзойденно, приковав восхищенные взгляды политиков.