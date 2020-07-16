Выходные не за горами, а это значит, что их надо провести с пользой. Предлагаем вам живописные места Буковины, где можно весело провести время, позагорать и поплавать в озере и бассейнах.

Лето в разгаре, а это значит, что вам надо вдоволь насладиться теплыми днями. Поскольку не всем удается поехать на море, а кто-то не рискует отправляться за границу, редакция LifeStyle 24 составила подборку локаций Буковины, где можно понежиться на солнце и провести время возле водоема. Читайте также Где поплавать на Закарпатье: подборка зон отдыха Туристическо-развлекательный комплекс "Аква-Плюс" Где: село Каменная, Сторожинецкий район В туристическо-развлекательном комплексе "Аква-Плюс" гостей ждет качественный отдых на берегу озера, недалеко от Черновцов. Здесь для отдыхающих есть беседки и павильоны. Кроме водных аттракционов в комплексе можно сыграть в футбол и волейбол, пожарить шашлык и порыбачить. "Аква-плюс" предлагает гостям пять бассейнов с подогревом.

Туристическо-развлекательный комплекс "Аква-плюс"

Есть семейный бассейн и отдельный бассейн для детей. Стоимость в будние дни составляет 200 грн с взрослых, дети до 14 лет – 100 грн, в выходные стоимость 300 грн со взрослых, с детей – 150 грн. Ежедневно после 17 часов вечера – скидка 50% для всех. Для детей ростом до 1 метра – вход бесплатный.

Как доехать:

С улицы Сторожинецкой в Черновцах можно доехать на микроавтобусе на Сторожинец в село Каменная, в котором есть туристическо-развлекательный комплекс "Аква-Плюс".

Озера в Солнечной Долине

Где: село Бояны, Новоселицкий район

Солнечная Долина – это горнолыжный курорт в Черновицкой области в селе Бояны. Комплекс специально разработан для семейного отдыха. На территории пляжного комплекса, кроме бассейнов еще есть 5 озер. Отдых у бассейнов стоит 200 грн в будние дни и 250 грн в выходные дни. Купание в озере – бесплатное для посетителей базы.

Озеро № 2 расположено в самом центре Солнечной долины, между отелем Fortezza и беседочным городком. Озеро глубокое, поэтому отдыхающих предупреждают соблюдать технику безопасности, быть осторожными и следить за детьми. Пользоваться пляжами для купания могут все гости бесплатно.

Озеро в Солнечной долине

Озеро №4 расположено у подножия горнолыжного комплекса. Озеро лучше всего подойдет для пляжного отдыха с учетом всех аспектов. Здесь есть гравийное дно и искусственный песок, раздевалки с душевыми и удобными стоянками. Озеро №4 расположено сразу за Озером №3, откуда постоянно поступает чистая вода.

Озеро №5 Самое большое из всех озер Солнечной Долины. Оно расположено сразу у въезда на территорию комплекса. Помимо пляжного отдыха, гости могут воспользоваться здесь разнообразными аттракционами, в том числе и экстремальными. На территории отеля Mariletta оборудован пляж, есть детские аттракционы, беседки, мангалы, стадионы, бассейны, бар.

Как доехать:

Озеро расположено от Черновцов в 20 километрах. Можно доехать маршруткой "Черновцы – Новоселица" а от трассы до комплекса – своим ходом.

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Бассейн "Фишка"

Где: город Новоселица, ул. Комарова, 48-Д

К услугам отдыхающих здесь целых три бассейна – взрослый (25х15 м), детский и джакузи. Работает самая современная фильтрационная система. Комплекс построен по всем современным стандартам. Воду в бассейнах подогревают, вечером включают иллюминацию. Кроме этого, здесь есть лежаки, закрытые шале, беседки с мягкими удобными матрасами, шторками и тому подобное. А также на территории есть бар, летнее кафе и сауна.

Как доехать:

С улицы Русской, 250 каждый день с 7 утра курсирует маршрутный автобус до города Новоселица. Последний рейс сообщением Черновцы – Новоселица осуществляется ежедневно в 19 часов.

Георг Парк, туристический комплекс

Где: село Тарашаны, ул. Валякузьминская, 6

На территории комплекса есть спортивные площадки, детская площадка, ресторан, отель. Есть две сауны – финская и турецкая. На кассе бассейна можно приобрести любой товар, нужный для купания. Размер бассейна – 25х10 м, глубина – 1,5 метра. Комплекс работает ежедневно с 10 по 20 час. В будние дни вход на территорию комплекса на весь день стоит 250 грн, в выходные – 350 грн. Для детей ростом до 1 метра – вход бесплатный. Для детей в возрасте до 14 лет – 50%-ные цены.

Георг Парк расположен в селе Тарашаны

Как доехать:

Село Тарашаны расположены в 22 километрах от Черновцов. Добраться можно на автобусах, едущих через Тарашаны.

Луковица

Где: село Луковица, Глыбоцкого района

Озеро Луковица не является популярным среди туристов из-за отсутствия инфраструктуры, однако на озере часто отдыхают местные. Расположено озеро неподалеку Черновцов. Это идеальное место для того, чтобы собраться с друзьями и отдохнуть большой компанией, ведь здесь можно пожарить шашлык. Въезд на озеро на машине стоит 100 гривен.



Озеро Луковица

Как доехать:

Если у вас нет автомобиля, то добраться в село Луковица можно на маршрутке, которая отправляется с Черновицкого автовокзала на Русской.