Перед свадьбой Джастин Бибер откровенно рассказал о своей депрессии

Поп-певец Джастин Бибер наконец избавился от депрессивного состояния и активно готовится с Хейли Болдуин к свадьбе. Перед церемонией он решил объяснить сторонникам, что ему пришлось пережить.

На официальной Instagram-странице артист разместил соответствующее заявление, которое поразило откровенностью. 25-летний Джастин Бибер признался, что именно слава повлияла на его психологическое состояние.

Читайте также: Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин: как выглядят приглашения на церемонию

"Я прошел путь от 13-летнего мальчика из маленького городка до всемирно известного артиста. В 18 лет я не имел никаких представлений о жизни в реальном мире, однако у меня были миллионы долларов и доступ ко всему, чего я хотел. Это не самые приятные обстоятельства для каждого. В 19 лет я начал употреблять тяжелые наркотики, стал злым, обиженным и неуважительно относился к женщинам. Я отдалился от всех, кто меня любил, и чувствовал, что никогда не смогу измениться", – рассказал Джастин Бибер.

В один момент артист понял, что страдает от депрессии. Тогда уверенный в себе Джастин Бибер избегал публичных выходов и не покидал свое поместье. Мысли о суициде заставили его обратиться за помощью к медикам. Однако встреча с Хейли Болдуин кардинально изменили его жизнь.

До 20 лет я принимал самые плохие решения, о которых вы только могли подумать, и прошел путь от обожания к всеобщей ненависти и осуждению. Мне потребовались годы, чтобы наладить отношения с близкими и изменить свои привычки. К счастью, Бог благословил меня и наградил людьми, которые любят меня таким, какой я есть,

– добавил Джастин Бибер.

В завершение певец заверил, что сейчас переживает лучший период. Предстоящая свадьба с моделью Хейли Болдуин, которая состоится 30 сентября, добавила ему ответственности, терпения и доброты. В то же время Джастин Бибер обратился ко всем сторонникам, которые имеют такие же проблемы с депрессией, как и у него. Артист посоветовал не сдаваться и быть смелым в признании болезни.

Что известно про роман Джастина Бибера та Хейли Болдуин?Отношения голливудских знаменитостей оказались в эпицентре новостей еще в сентябре 2015 года. Однако после нескольких месяцев Джастин Бибер решил вернуться к певице Селене Гомес. Да и с этой известной красавицей артист долго не провстречался.



В июле 2018 года Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин на Багамах. Осенью 2019 года они официально стали супругами, обратившись в местный суд Нью-Йорка. Несколько раз влюбленные переносили дату церемонии, а Джастин боролся с затяжной депрессией.