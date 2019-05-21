Стильная герцогиня: Кейт Миддлтон очаровала выходом в элегантном платье

Герцогиня Кембриджская несколько дней подряд радовала поклонников своими выходами, при которых демонстрировала свой обновленный стиль. Однако сегодня, 21 мая, в Букингемском дворце, состоялось празднование вечеринки Королевского сада, на которую Кейт Миддлтон решила одеть элегантный наряд нежного оттенка.

На днях 37-летняя Кейт Миддлтон совершила несколько выходов, которые были тесно связаны с природой. Так, герцогиню Кембриджскую встречали в Саду дикой природы, а также на цветочном фестивале Сhеlsеа Flоwer Shоw. Во время посещения этих мест жена принца Уильяма демонстрировала обыденные образы, очаровывая обновленным стилем.

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Однако сегодня, 21 мая, в Букингемском дворце королева Елизавета II принимает гостей по случаю традиционного празднования вечеринки Королевского Сада. На масштабное мероприятие, которое насчитывает около 30 тысяч гостей, Кейт Миддлтон надела классическое двубортное платье-пальто пудрового оттенка. Платье было в трендовую, однако не густую, складку, а в тон к наряду на голове герцогини красовался шляпка.

Довершением безупречного образа жены принца Уильяма стали туфли-лодочки из замши бежевого цвета с клатч в тон к обуви, а также серьги с жемчужинами продолговатой формы.



Кейт Миддлтон / Getty Images



Кейт Миддлтон и принц Уильям/ Getty Images