Первый выход Арчи Харрисона: Меган Маркл показала миру 4-месячного сына

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас находятся в Африке с официальным 10-дневным визитом. На "работу" супруги отправились не только с командой стилистов, но и с маленьким сыном Арчи и няней. 25 сентября герцоги Сассекские впервые вышли с ним в свет.

Чтобы показать поклонникам своего сына, принц Гарри и Меган избрали встречу с архиепископом Десмондом Туту и его дочерью миссис Туту, которая состоялась в Кейптауне. Известно, что Десмонд Туту является большим африканским деятелем, который из-за борьбы с режимом апартеида подвергался гонениям и сидел в тюрьме. Мужчина также является лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года.

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Встреча была особенно теплой, ведь королевская чета решила пообщаться с выдающимся африканским деятелем в компании своего 4-месячного сына Арчи Маунтбеттена-Виндзора. Мальчик выглядел радостным и здоровым, а во время официальной встречи много улыбался и тем самым вызвал смех у присутствующих.

Для выхода Меган выбрала серое платье из шифона с черной подложкой и легкими орнаментами, и черные туфли-лодочки. Свой образ она дополнила лаконичным пучком из волос и минималистичным макияжем. Принц Гарри надел темно-синий костюм с белой рубашкой и синим галстуком. Маленький Арчи в свою очередь примерил голубой комбинезон и белую водолазку.



Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи в Африке / Getty Images



Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи в Африке / Getty Images

Стоит добавить, что в одном из интервью в Африке Меган призналась, что Арчи хорошо перенес полет из Великобритании в Африку, хотя и согласилась, что ему, видимо, все же нужно было немного времени, чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к новым условиям. После этой встречи принц Гарри наедине отправится в Боствану, Анголу и Малави вплоть до 1 октября, а Меган в это время сама будет находиться на официальных мероприятиях в Кейптауне. Только 2 октября она встретится с принцем Гарри в Йоханнесбурге.

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