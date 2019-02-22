Песня или позиция: жюри Нацотбора Евровидения высказалось о скандальных артистах в финале

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Жюри Нацотбора Евровидения-2019
Жюри Нацотбора Евровидения-2019 / Instagram / @eurovision.ua

Финал Нацотбора Евровидения начался с каверзных вопросов. Во время представления Сергеем Притулой судейского состава, ведущий отметил, что последняя неделя была наполнена политическим подтекстом, отчего важно услышать мнение жюри относительно этого.

Первой высказать свои мысли стала Джамала, родом из Крыма, которая намекнула на недавний скандал с дуэтом финалисток ANNA MARIA (сестрами Анной и Марией Опанасюк). Украинская певица и победительница Евровидения-2016 отметила, что в случае победы представители от Украины должны четко знать свою позицию.

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"Важно, как ты представляешь страну, важно, с каким флагом и с каким посылом", – прокомментировала Джамала.

Артистка добавила, что представитель от Украины на главном международном конкурсе должен ориентироваться в политических вопросах и четко выражать свою позицию. Ведь его будут спрашивать не только про их творчество на интервью, но и о ситуации в стране, которую они представляют. Джамала также добавила, что ее много критиковали за слишком положительные комментарии к некоторым участникам отбора, несмотря на плохой вокал. На что исполнительница ответила, что в зале она не слышит все недостатки, в то время как зрителю легче это оценить со стороны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Следующим согласился ответить Андрей Данилко, которого больше знают как Верка Сердючка. На вопрос Сергея Притулы, что он выберет – песню или позицию, тот ответил, что выберет два варианта.

Это важно, потому что сейчас такая ситуация. Политика всегда присутствовала на конкурсах. Но я хочу облегчить сегодняшний эфир и поздороваться со всем залом. Думайте головой, а не сердцем,
– прокомментировал Андрей Данилко позицию финалистов нынешнего Национального отбора на Евровидение.

Данилко также вступился за группу KAZKA, которая во втором полуфинале Нацотбора беспощадно раскритиковали за плохое выступление.

Последним выступил Евгений Филатов, солист группы The Maneken, который также поддержал своих коллег: "Я соглашусь с Джамалой, что во время самого конкурса Евровидения в Израиле интервью и разговоров будет больше, чем "пения". Поэтому позиция является не менее важной" .

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Теги: Новости Украины Евровидение LifeStyle Новости LifeStyle Евровидение 2019 Сестры Анна Мария Опанасюк Джамала
Источник: LifeStyle 24
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