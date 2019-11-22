Певец Крис Браун второй раз стал отцом

Американский певец Крис Браун, который неоднократно попадал в скандальные ситуации, второй раз стал отцом. Его бывшая девушка Аммика Харрис родила мальчика.

Об этом новоиспеченные родители намекнули поклонникам в сети. В частности, Аммика Харрис, для которой этот ребенок является первым, трогательно написала: "Я влюбилась, когда впервые увидела тебя". А вот на инстаграм-странице Криса Брауна появился сообщение, где видно, как артист счастливо улыбается и указывает дату 20 ноября 2019 года. Вероятно, именно в этот день родился его сын. А уже на другом снимке певец позировал в костюме с надписью born ("рожденный").

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Как известно, впервые о беременности Аммики Харрис заговорили в августе 2018 года. Блогер активно публиковала фото, на которых демонстрировала роскошную фигуру, и избегала публичных выходов, поэтому сторонники и не подозревали о ее будущем материнстве. Интересно, что артист не был в восторге от новости, поэтому на первых месяцах беременности бросил Аммику. В то же время инсайдеры западных СМИ утверждали, что Крис Браун финансово и эмоционально поддерживал девушку.

Что известно о личной жизни Криса Брауна?

Певец Крис Браун, пожалуй, самый скандальный из американских селебритиз. О его романе с поп-артисткой Рианной и до сих пор ходит немало слухов. Крис в пылу гнева побил любимую перед премией Грэмми-2009, поэтому она отказалась от выступления на шоу и распространила жуткие кадры после нападения. Скандальные новости повлияли на Криса Брауна, он получил 5 лет условного заключения. Кроме этого, певец прошел курс лечения в специализированном центре и научился контролировать вспышки гнева.

Однако это далеко не единственное скандальное дело с участием Криса Брауна. В начале 2019 года 24-летняя американка заявила, что артист изнасиловал ее. Кроме этого, в 2013-м Крис Браун жестоко избил мужчину, который хотел с ним сделать фото. Через 4 года после этого скандальному рэперу было приказано держаться подальше от бывшей подруги Karrueche Tran после того, как его обвинили в избиении и угрозах в ее сторону.

Несмотря на такие резонансные инциденты Крис Браун является образцовым отцом для своей 5-летней дочери Роялти. Девочку родила модель Ниа Гусман, которая не только позволяет артисту проводить время наедине с ребенком, но и позволяет публиковать ему фото с девочкой. Вероятно, такую ​​же любовь он будет демонстрировать и к новорожденному сыну, имя которого пока не разглашается.