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Певица Alyosha в третий раз беременна, – СМИ

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Певица Alyosha в третий раз беременна / Instagram / @alyoshasinger

Вместе с мужем Тарасом Тополей певица ждет рождения третьего ребенка. О беременности стало известно во время концерта Alyosha и Vlad Darwin в столице. Звезде не удалось скрыть округлый живот за объемными концертными образами.

Немало отечественных звезд пытаются скрыть личную жизнь от общественности, однако часто сторонники проливают свет значительно ранее, чем того хотят артисты. Так произошло и с известной украинской певицей Alyosha, которая беременна в третий раз.

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В своем телеграм-канале "Особенное с Соломией" телеведущая Соломия Витвицкая сообщила о предстоящем пополнении в семье музыкантов, подтвердив информацию фото. Она стала одной из гостей концерта Alyosha и Vlad Darwin "Золотая середина" в Киеве. По словам ведущей, певица пыталась скрыть округлый живот за сценическими нарядами.

А еще все зрители обратили внимание на несвойственные певице платья слишком широкие и свободного кроя, которые все равно время от времени обтягивали кругленький животик. Поэтому, мы все решили, что, видимо, Лена в третий раз беременна,
– написала Соломия Витвицкая.


Певица Alyosha в третий раз беременна / Telegram / особенное с Соломией


Певица Alyosha в третий раз беременна / Telegram / особенное с Соломией

Кроме того, как сообщила ведущая, Alyosha "сама себя выдала просто во время выступления". Darwin сделал комплимент, что артистке к лицу цветы, а она вместо этого ответила, что на самом деле ей идут "топольки". Сейчас супруги никоим образом не комментирует слухи. Напомним, что Тарас Тополя и Alyosha жывут в браке в течение семи лет и совместно воспитывают двух сыновей 6-летнего романа и 4-летнего Марка.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Антитела
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