Певица Камалия получила престижную награду в Австрии: фотофакт

Украинская певица Камалия похвасталась своими успехами. В Вене звезда получила "Золотой диск" – престижную награду, которую вручают за превышение тиража записи.

Хотя в Украине артистка дает немного концертов, за границей ее хиты охотно слушают тысячи сторонников. Поэтому Камалия начала записывать англоязычные треки, которые получают успех в европейских странах.

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Так 14 декабря в австрийской столице певица получила престижную награду – "Золотой диск". Отличие Камалия завоевала за песню "Timeless", клип к которой собрал в сети более 11 миллионов просмотров.

Я со своим "Золотым диском" за песню "Timeless". Очень благодарна австрийским поклонникам за их любовь,

– написала Камалия.

На церемонию награждения артистка пришла в ярком платье с цветочным принтом и черным поясом. Наряд зажигательной Камалии имел большое декольте, которое добавило пикантности ее образу. Звезда счастливо позировала перед камерой, не скрывая своего восхищения от "золотого диска".

Смотрите клип Камалии на песню "Timeless": видео