Певица Камалия заболела пневмонией после съемок клипа

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Камалия
Камалия / Instagram / @kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия, которая на днях в Вене получила "Золотой диск" – престижную награду за превышение тиража записи, заболела воспалением легких.

Об этом Камалия сообщила на своей странице в Facebook.

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В Instagram-Stories женщина рассказала, что два дня работала над съемками новогоднего клипа и игнорировала высокую температуру. Однако в канун Рождества, 24 декабря, Камалии стало хуже. Впоследствии врачи диагностировали у нее двустороннюю бронхопневмонию и госпитализировали.

И все-таки я не "робот", как иногда в шутку называют меня друзья. Клип сняли, думаю будет очень красивый и праздничный! Но в итоге, двустороннее воспаление легких. Искусство и красота требуют жертв!
– написала певица.

Что интересно, артистка добавила, что 5-6 января будет снимать клип на новую песню. Поэтому ей "нужно быть в строю".

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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