Холостяк 10 сезон 12 выпуск: какая участница победила в проекте

Самая большая интрига шоу "Холостяк" 10 сезон держалась до последнего эфира, ведь зрителям было сложно предсказать, кто из двух очаровательных финалисток получит розу на церемонии. Максим Михайлюк колебался перед финальным выбором, однако отдал кольцо Даше Ульяновой. Читайте биографию победительницы "Холостяка" 10-го сезона.

Девушки в шоу "Холостяк" на протяжении последних нескольких месяцев отчаянно боролись за сердце пилота из США Максима Михайлюка Все же, до финала дошли только две девушки – Дана и Даша. Кто из девушек получил почетное право называться спутницей главного холостяка страны, и получил кольцо – читайте в материале.

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Участницы вспомнили, как зарождались чувства главного героя шоу "Холостяк" и романтические моменты на проекте. С особым трептом вспомнила первое свидание Дана, когда она пришла в его квартиру.

А вот знакомство с Дашей у телеведущего началось с первого романтического свидания на коньках и страстного поцелуя.

Дана или Даша

Холостяк каждой из девушек сказал приятные слова. Потом Максим сказал, что Даше тяжело делать шаги и показывать настоящую себя, зато Дана всегда брала инициативу и помнила все детали.

Однако, после искренних последних тет-а-тет с девушками, Максим признался в чувствах. Его сердце отдало предпочтение Даше. Таким образом, Дарья победила в 10 сезоне проекта "Холостяк".

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ХолостякЭто реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале СТБ. Главным героем 10 сезона стал пилот из Майами Максим Михайлюк, который мечтал найти любовь на проекте. В каждом выпуске главный герой встречался с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время свиданий девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.