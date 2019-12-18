Подарки на Новый год 2020: как выбрать

Новый год уже очень скоро, а подарки для всех вы до сих пор не выбрали. Мы подобрали несколько полезных советов что подарить, чтобы ваши родственники и друзья остались довольны.

При выборе подарка нужно тщательно обдумать, чем увлекается и что любит человек, для которого вы делаете презент. Новый год 2020 – это год белой металлической крысы, но не надо себя ограничивать и дарить только статуэтки или новогодние игрушки в форме этого создания.

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Новогодние подарки для детей

Новый год – это в первую очередь сказочное время как для детей, так и для взрослых. Задолго до самого праздника дети привыкли писать "письма к Деду Морозу", где указывают и расписывают свои пожелания.

Не стоит дарить ребенку что-то очень практичное, но не то, что он хотел. Например, школьникам лучше уж дарить технику, которую они будут использовать для учебы (можно взять хороший ноутбук Asus по привлекательной цене). Также, одним из хороших подарков будет путешествие в место, где много развлечений и аттракционов.



Подарок на Новый год для детей / Фото: Pinterest

Подарок на Новый год своими руками

Никогда не выйдет из моды подарок своими руками, ведь в него люди вкладывают свою душу и любовь. Идей для таких подарков можно найти множество. Это могут быть полезные подарки для ежедневного использования, или оригинальные сувенирные, которые каждый день будут дарить позитив.

Например, собственными руками можно сделать баночку или шкатулку с пожеланиями или предсказаниями, испечь печенье, сделать пряничный домик. Также можно сделать собственноручно украшения для елки.



Подарок своими руками на Новый год​ / Фото: gazetebesiktas

Что подарить родным на Новый год 2020

Когда выбираешь подарок для родни, стоит, в первую очередь, подумать о практичности. Например, статуэтка или ящик – это хорошо, но вряд для них найдется практическое применение. Вот небольшой список идей подарков, которые являются универсальными и практичными: теплый Плед Lotus Aqua, обогреватель UFO STAR, постельное белье Mirson Iron, новогодний набор посуды от Rondell, домашние тапочки InBlu или различного вида сертификаты от покупки бытовой техники до косметических процедур.



Подарки для семьи на Новый год 2020 / Фото: 2016rik.com.ua

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Подарок на Новый год для друзей

Перед тем, как выбирать и покупать подарки, нужно составить список друзей. Это поможет никого не забыть, а также рассчитать бюджет.

Универсальными подарками на Новый год будет символ года. Нынешний символ – белая крыса, поэтому, если кто-то из ваших друзей любит животных и имеет возможность держать крысу – это хорошая идея для подарка.

А по классике жанра, можно подарить друзьям носки новогодние, тапочки в виде лапок крысы, новогодние свитера или что с символикой Нового года. В магазинах для этого выделяют целые стеллажи.



Что подарить друзьям/ Фото: m.yukle.mobi