Похороны Марлена Хуциева: режиссера похоронили рядом с Началовой

Похороны российского режиссера Марлена Хуциева состоялись сегодня, 21 марта, в Москве. Его похоронили на Троекуровском кладбище недалеко от могилы Юлии Началовой – 38-летней певицы, которую также похоронили в этот день.

Прощальная церемония с создателем фильма "Весна на Заречной улице" прошла в Центральном доме кинематографистов с 11 часов. Последний раз отдать честь 93-летнему режиссеру Марлену Хуциеву пришли его поклонники, ученики и коллеги, среди которых можно было увидеть Александра Панкратова-Черного, Валерия Баринова, Бориса Щербакова, Павла Чухрая и многих других. Об этом сообщают в российском издании "Газета. Ру".

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Отпевание Марлена Хуциева состоялось накануне вечером в храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Москве. Похороны Марлена Хуциева состоялись в тридцати метрах от места захоронения Юлии Началовой, которая умерла в результате осложнений сепсиса из-за раны ноги. Рядом с похоронами певицы был оркестр, в то время как на похоронах режиссера была почетная стража, что в конце похорон осуществила символические выстрелы.



Похороны Марлена Хуциева в Москве / Газета. ру

Похороны Юлии Началовой в Москве рядом с похоронами Хуциева / Газета. ру

Организацией прощания с режиссером занялся Союз кинематографистов.

Что произошло с Марленом Хуциевым?В России советский режиссер Марлен Хуциев умер 19 марта в 7 часов утра. Информацию о смерти знаменитого режиссера подтвердили в Союзе кинематографистов России. Он был самым известным за создание фильма "Весна на Заречной улице". На момент смерти ему было 93 года.