После терапии Селена Гомес отправилась с друзьями на горнолыжный курорт: яркие фото

После двух месяцев реабилитации в психологической клинике Селена Гомес вернулась к привычной жизни. Вместе с друзьями артистка отправилась на горнолыжный курорт.

И хотя знаменитость еще не показывает яркие снимки в своем блоге, ее подруги Коннар Франклин и Бэйли Мэдисон засветили кадры из совместного отдыха. Девушки выбрали один из горнолыжных курортов США – Биг-Беар, что в Калифорнии. Там американцы весело провели время, съезжая со склонов и играя в снежки.

Читайте также: Жена Бибера Хейли следит за его экс-девушкой Селеной Гомес в Instagram: фотодоказательство

Кроме этого, друзья Селены Гомес отказались от сноуборда и лыж, предпочтя надувные сани. Согласно фото, опубликованным в Instagram, артистка чувствовала себя счастливо рядом со своими близкими.

Она чувствует себя значительно лучше и с нетерпением ждет возвращения к нормальной жизни. Селена проводит время с друзьями и семьей,

– ранее сообщал инсайдер западных СМИ.

Что известно о депрессии Селены Гомес?

Впервые о проблемах с психическим здоровьем Селены Гомес СМИ начали говорить еще в начале 2018 года. Журналисты узнали, что в феврале артистка прошла двухнедельный курс лечения от депрессии. Фанаты и иностранные издания связывали это с рядом проблем, которые сопровождают артистку последние 1,5 года: расставание с ее любимым исполнителем The Weeknd, восстановление и очередной разрыв отношений с Джастином Бибером и болезнь под названием "волчок", из-за которой она была вынуждена согласиться на трансплантацию почки. Недавно она также заявила, что покидает социальные сети, в частности, Instagram, на неопределенный срок.



11 октября стало известно, что звезда перенесла несколько нервных срывов. Медики приняли решение о срочной госпитализации Селены Гомес. Одной из причин госпитализации стало бракосочетание Джастина Бибера с Хейли Болдуин.