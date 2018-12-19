После терапии Селена Гомес отправилась с друзьями на горнолыжный курорт: яркие фото

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Селена Гомес отдохнула на горнолыжном курорте
Селена Гомес отдохнула на горнолыжном курорте / Instagram / @selenagomez

После двух месяцев реабилитации в психологической клинике Селена Гомес вернулась к привычной жизни. Вместе с друзьями артистка отправилась на горнолыжный курорт.

И хотя знаменитость еще не показывает яркие снимки в своем блоге, ее подруги Коннар Франклин и Бэйли Мэдисон засветили кадры из совместного отдыха. Девушки выбрали один из горнолыжных курортов США – Биг-Беар, что в Калифорнии. Там американцы весело провели время, съезжая со склонов и играя в снежки.

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Кроме этого, друзья Селены Гомес отказались от сноуборда и лыж, предпочтя надувные сани. Согласно фото, опубликованным в Instagram, артистка чувствовала себя счастливо рядом со своими близкими.

Она чувствует себя значительно лучше и с нетерпением ждет возвращения к нормальной жизни. Селена проводит время с друзьями и семьей,
– ранее сообщал инсайдер западных СМИ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bailee Madison (@baileemadison)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CONZ (@connarfranklin)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CONZ (@connarfranklin)

Что известно о депрессии Селены Гомес?
Впервые о проблемах с психическим здоровьем Селены Гомес СМИ начали говорить еще в начале 2018 года. Журналисты узнали, что в феврале артистка прошла двухнедельный курс лечения от депрессии. Фанаты и иностранные издания связывали это с рядом проблем, которые сопровождают артистку последние 1,5 года: расставание с ее любимым исполнителем The Weeknd, восстановление и очередной разрыв отношений с Джастином Бибером и болезнь под названием "волчок", из-за которой она была вынуждена согласиться на трансплантацию почки. Недавно она также заявила, что покидает социальные сети, в частности, Instagram, на неопределенный срок.

11 октября стало известно, что звезда перенесла несколько нервных срывов. Медики приняли решение о срочной госпитализации Селены Гомес. Одной из причин госпитализации стало бракосочетание Джастина Бибера с Хейли Болдуин.

Теги: LifeStyle Музыка Селена Гомес отдых
Источник: 24 Канал
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