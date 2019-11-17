Потап признался, сумел ли наладить общение с мамой Насти Каменских

Поклонники Потапа и Насти Каменских после их роскошной свадьбы с интересом наблюдают за их жизнью, просматривая блоги артистов. А вот журналисты не упускают возможности выведать тайны их семейной жизни.

На днях Потап признался, что имеет прекрасные отношения со своей тещей. В программе "Светская жизнь" он рассказал, что не упускает возможности пообщаться с мамой Насти Каменских и получает от нее приятные сюрпризы. В частности, после возвращения в Украину Потап нашел в холодильнике еду, которую теща специально приготовила для него. Кроме этого, рэпер не скрывает, что весело проводит время с Лидией Каменских.

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У нас замечательные с ней отношения. Мы поем, отдыхаем и смотрим кино вместе... Я только что прилетел из Мексики, прихожу домой, а в холодильнике уже котлетки стоят,

– рассказал Потап.

Эти слова подтвердила и Настя Каменских. Во время своего концерта она откровенно призналась, что с Потапом чувствует себя счастливой. Радует ее и то, что он с легкостью ладит с ее родными, в частности, мамой.

"Потап – лучший любовник, друг, муж, папа и, конечно, зять. Он очень романтичный, его очень любит моя мама, они довольно часто общаются друг с другом", – добавила она.

А вот сама Настя Каменских не может похвастаться такими же достижениями. По словам бывшей жены певца Ирины Горовой, артистка не смогла наладить теплые отношения с единственным сыном Потапа – Андреем. Поэтому назвать их одной большой семьей экс-жена рэпера не может.

"Не очень они общаются. Но если мы где-то пересекаемся, то: "Привет, пока". Они могут поговорить, нет отрицания, но и нет теплых отношений. Мы не одна большая семья", – рассказала откровенно Ирина Горовая.

Что известно о личной жизни Потапа? Еще в 2016-м Потап и его жена Ирина Горовая заявили о разводе. Непростое решение пара приняла совместно, поэтому после разрыва сохранила дружеские отношения. Более того, на протяжении 2 лет Потап и Ирина скрывали факт расторжения брака. Причины развода звезды решили не разглашать.



В мае 2019 года личную жизнь Потапа обсуждали чуть ли не все отечественные СМИ. Он неожиданно женился на Насте Каменских. Бывшему дуэту уже давно приписывали роман, однако пара не подтверждала никаких слухов и отказывалась от любых комментариев. Перед свадьбой артистка сообщала, что абсолютно счастлива с бойфрендом, не разглашая его имени. Поэтому только в день церемонии Потап и Настя Каменских рассекретили свои отношения. На свадьбу пара пригласила звездных гостей и бывшую жену рэпера Ирину Горовую.