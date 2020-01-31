Правила голосования в эфире Нацотбора на Евровидение-2020

На следующей неделе, 8 февраля, страну всколыхнет громкий первый полуфинал Национального отбора Евровидения 2020, который будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый. Сегодня, 31 января, организаторы обнародовали правила голосования, по которым пройдет отбор.

Согласно официальным правилам, опубликованным на корпоративном сайте UA: Общественное, в первом и втором полуфинале, которые состоятся 8 и 15 февраля, и большом финале, который пройдет 22 февраля 2020 года, национального отбора на Евровидение 2020 голосование зрителей и судей пройдут параллельно.

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Результаты голосования зрителей и судей, каждое из которых весит 50%, будут добавляться. По общим итогам будет формироваться рейтинговая таблица. Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то лучший результат будет иметь тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.

Ведущий нацотбора Сергей Притула в прямом эфире телеканалов СТБ и UA: Первый будет информировать зрителей о времени начала и окончания периода голосования, которые определят своего фаворита с помощью SMS на номер 7766, а также в мобильном приложении Teleportal. Стоит отметить, что с одного мобильного номера можно отправить только одно SMS-сообщение, стоимость которого составляет 0,94 гривны.

В полуфиналах каждому участнику присваивается номер от 1 до 8, который также определит код, по которому зрители будут выбирать лучшего. В финал должно пройти по 3 участника из каждого полуфинала.

Напомним, что два первых тура полуфинала состоятся 8 и 15 февраля, финал Национального отбора мы увидим 22 февраля. Два полуфинала и финал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.

Учитывая прошлогодний скандал, который случился в Украине с победительницей MARUV, которая не поехала представлять Украину в международном конкурсе, в этом году руководство поставило новые правила. Участник Национального отбора песенного конкурса Евровидение-2020 должен гарантировать, что после 15 марта 2014 года не выступал в России, в Крыму и на оккупированной территории Украины и не планирует там выступать до даты финала конкурса.

65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам.