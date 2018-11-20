День святого Михаила отмечают 21 ноября. Образ святого Михаила олицетворяет победу добра над темными силами. О народных приметах на Михайлов день и что нельзя делать в этот день – читайте в нашем материале.

Народные традиции в день Михаила

Существует примета о том, что на День Святого Михаила выпадает первый густой снег. Говорят, что это святой приходит на землю – "Михаил на белом коне приехал".

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Через неделю после Михаила начинается Филипповка – 40 дневный Рождественский пост. Поэтому на Михаила гостей ждет стол, накрытый всякими мясными блюдами. И чем больше гостей – тем лучше! По примете – много гостей дома в этот день пророчат хозяевам состоятельный следующий год.

Традиционно в этот день подают к столу холодец из говядины или свинины. Мужчины первыми садятся за стол и снимают пробу. Первым угощали уважаемого гостя. Которого сажали в красном углу, где ставили также икону святого Михаила.



На День святого Михаила на стол подавали холодец

Подавали гостям чай из семи трав. К чаю пекли пироги – в одном из которых запекали монетку. Если кусочек с монетой попадется одинокой девушке – в следующем году выйдет замуж. Женатой женщине – следовало в следующем году ждать ребеночка. Одинокому юноше монета пророчила удачу, а женатому мужчине – богатство.

Важно было в этот день, для благополучия в доме, не забыть про домового. Его тоже угощали пирогом, гречневой кашей с маслом и ставили еду, как уважаемому гостю, в красном углу возле иконы Михаила.

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Детей же, кроме пирогов, угощали также медом и фруктами, чтобы они были счастливыми и здоровыми в следующем году.

У молодых девушек, которые хотели выйти замуж, тоже были свои обряды. В этот день они просили помощи у святого Михаила, принося к его иконе, в знак благодарности, пирог, испеченный собственноручно из муки, купленной в среду, пятницу или субботу. Поговаривают, что и действительно после этого ритуала у девушки в ближайшее время появлялся жених.

Что нельзя делать в Михайлов день

В День святого Михайда нельзя ничего делать, особенно рубить топором или резать ножом, так как Святой Михаил обидится. Исключение только для тех, кто работает не по своей воле, или делает добрые дела. То есть, если вы что-то делаете во имя добра или для того, чтобы помочь ближнему – запрет снимается.

В этот день нельзя ссориться и допускать конфликтов. Нельзя спорить и повышать голос. Считалось, что этот день лучший для примирения и избавления от давних обид. В старину на Михайлов день закатывали пиры для примирений и братания.

В этот день в честь окончания сельскохозяйственного сезона и большого праздника украинцы ходили в гости и хорошенько гуляли накануне Рождественского поста.

Народные приметы в Михайлов день в Украине

С Михайловым днем связан целый ряд народных примет.

– Если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.

– Если будут стоять густые туманы, то такая погода продержится до зимнего Николая.

– Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная и красная.

– Если Михаил дождем служит – хорошую и сухую весну ворожит.

– Иней – на большие снега, а туман – на оттепель.

– Если оттепель – не жди санного пути до Николая.

– Если на Михаила ветер с полудня, то будет тепло и до полдекабря.

– День Михаила хмурый и на деревьях иней – к хорошему урожаю.

– С Михаила зима морозы кует.

– Как Михаил закует, то Николай не раскует.



Народные приметы на Махайлов день

История празднования Дня святого Михаила

По древним преданиям, когда-то Сатана был самым самым ясным из небесных духов, за что он и был назван Люцифером. Но со временем у него появились самолюбие, надменность и злоба, и он увлек этим многих других духов. Архангел Михаил собрал войско благочестивых ангелов и выступил на войну против Сатаны и его ангелов. Коварный Сатана не удержался и был свергнут вместе со своим войском на землю. А Архангел Михаил с тех пор не перестает и дальше бороться за славу Творца, за дело спасения рода человеческого, за церковь и чад ее.

Архистратига Михаила издавна называют ангелом-хранителем всех христиан, а украинцы считают его покровителем столицы – Киева. Недаром на современном гербе Киева, как и на древнем, изображен образ архистратига с мечом.



Архистратиг Михаил изображен на современном гербе Киева

В народном воображении архангел Михаил изображается мужественным рыцарем, который побеждает все темные силы на земле. Именно поэтому, когда гремит гром, наши предки говорили: это архистратиг Михаил ведет войну с чертями. А еще говорят: где бы ни спрятался нечестивый – стрела архангела найдет его везде.