Приянка Чопра и Ник Джонас снова гуляют на индийской свадьбе: яркие фото
Индийская модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра недавно отгуляла свою свадьбу с американским певцом Ником Джонасом. Через несколько дней они стали гостями на свадьбе еще одной завидной невесты Индии.
На выходных 8-9 декабря в Индии прошла свадьба дочери самого богатого мужчины Индии по версии Forbes. В списке приглашенных были Приянка Чопра с Ником Джонасом. Новые фото Приянка опубликовала на своей странице Instagram.
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На снимке, который молодая пара сделала перед выходом на торжественный вечер, они нежно обнимаются, глядя друг другу в глаза. Для светского события жена Ника Джонаса решила одеть изысканный наряд, который состоял из топа с длинным рукавов и пышной юбки. Такой наряд удачно подчеркнул стройную фигуру Приянки. Ее волосы были выпрямлены, а на голове сверкало индийское украшение. Муж модели выбрал для светского мероприятия черный классический смокинг и галстук-бабочку.
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram / @priyankachopra
Приянка Чопра, Ник Джонас и другие гости свадьбы / Instgram / @pinkvilla
Супруги на свадьбе Иши Амбани / Instagram / @priyankauniverse
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram / @priyankauniverse
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