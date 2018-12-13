Приянка Чопра и Ник Джонас снова гуляют на индийской свадьбе: яркие фото

106 Читати новину українською
Прияна Чопра и Ник Джонас
Прияна Чопра и Ник Джонас / Instagram/ @priyankachopra

Индийская модель и победительница конкурса "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра недавно отгуляла свою свадьбу с американским певцом Ником Джонасом. Через несколько дней они стали гостями на свадьбе еще одной завидной невесты Индии.

На выходных 8-9 декабря в Индии прошла свадьба дочери самого богатого мужчины Индии по версии Forbes. В списке приглашенных были Приянка Чопра с Ником Джонасом. Новые фото Приянка опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также: Бейонсе выступила на свадьбе богатой наследницы Индии

На снимке, который молодая пара сделала перед выходом на торжественный вечер, они нежно обнимаются, глядя друг другу в глаза. Для светского события жена Ника Джонаса решила одеть изысканный наряд, который состоял из топа с длинным рукавов и пышной юбки. Такой наряд удачно подчеркнул стройную фигуру Приянки. Ее волосы были выпрямлены, а на голове сверкало индийское украшение. Муж модели выбрал для светского мероприятия черный классический смокинг и галстук-бабочку.

Пріянка Чопра і Нік Джонас
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram / @priyankachopra

Пріянка Чопра
Приянка Чопра, Ник Джонас и другие гости свадьбы / Instgram / @pinkvilla

Пріянка Чопра
Супруги на свадьбе Иши Амбани​ / Instagram / @priyankauniverse

Пріянка Чопра
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram / @priyankauniverse

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Индия Приянка Чопра
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
12 декабря 11:07 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 21514
Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
12 декабря 11:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 13704
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
12 декабря 09:30 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 271
Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
11 декабря 10:00 Самые роскошные свадьбы 2018: какие пары распрощались с холостяцкой жизнью
Юлія Михайлова 1263
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
10 декабря 14:02 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
31489
Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
7 декабря 20:30 Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
694
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук