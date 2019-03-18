Принц Гарри и Меган Маркл стали почетными гостями крестин правнучки королевы Елизаветы II

Беременная герцогиня Сассекская вместе со своим мужем принцем Гарри посетили крестины 9-месячной правнучки Елизаветы II. Семейное событие произошло в субботу, 16 марта, в церви Св. Николая в Глостершире.

Недавно стало известно, что все официальные выходы Меган Маркл до родов завершились. Герцогиня Сассекская официально ушла в декретный отпуск. Однако семейные выходы, которые организуют члены королевской семьи, 37-летняя жена принца Гарри пропустить не может. Тем более, если он принимает в них непосредственно важную роль.

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Принц Гарри стал крестным отцом 9-месячной Лине, которая родилась в июне 2018 года. Девочка, к слову, является 19-й наследницей в очереди на престол. Лина – дочь Зари и Майка Тиндалла, внучка единственной дочери королевы Елизаветы II.

На крестины Лины Меган Маркл прибыла в бордовом двубортном пальто с большими пуговицами от William Vintage и синей шляпке, которая по форме была похожа на берет. Ее образ дополнила маленькая сумка от Виктории Бекхэм.



Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @_duchess_of_sussex