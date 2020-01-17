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Принц Гарри потерял всех друзей после свадьбы с Меган Маркл, – СМИ

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Прицн Гарри прекратил общаться с друзьями / Instagram / @theroyalfamily

О своенравном характере Меган Маркл уже ходят легенды. Каждый раз факты, озвученные инсайдерами, свидетельствуют о том, что герцогиня Сассекская не намерена делить внимание своего мужа ни с его родственниками, ни с прислугой или даже друзьями. На днях стало известно, что принц Гарри после свадьбы прекратил общаться почти со всеми приятелями.

Инсайдер издания People не обвинил в этом Меган Маркл, однако отметил, что именно после ее появления в королевской семье, принц Гарри дистанцировался от семьи и ближайших друзей. Еще до беременности герцогини Сассекской он поддерживал связь со студенческими приятелями, однако впоследствии полностью отказался от любого общения.

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Интересно, что инсайдер – один из тех, кого принц Гарри удалил из своей жизни после женитьбы с Меган. Мужчина заверил, что все его друзья в обиде от такой изоляции. Однако даже сказать об этом Гарри они не имеют возможности, ведь принц поменял номер телефона и не поделился им со старыми знакомыми.

У большинства друзей просто больше нет его номера. Естественно, все понимают, что мужчины отдаляются от друзей после свадьбы, но все равно они обиделись на него, потому что все поддерживали Гарри на разных этапах его жизни,
– рассказал инсайдер.

По неофициальным данным, единственным другом, с которым герцог Сассекский продолжает общение-это его приятель Чарли ван Страубензи. С ним Гарри знаком еще со школы.

Принц Гаррі та Чарлі ван Страубензі
Принц Гарри и Чарли ван Страубензі / The Sun

В то же время Меган Маркл не намерена избавляться от своих друзей. После свадьбы она активно общается со стилисткой Джессикой Малруни и коллегой по сериалу "Форс-мажоры" Эбигейл Спенсер. Кроме этого, герцогиня не отказалась от дружбы с теннисисткой Сереной Уильямс. Чтобы поддержать подругу на престижном турнире, Меган Маркл тайно уехала в Нью-Йорк, оставив младеца Арчи с отцом и няней.

Меган Маркл з Сереною Вільямс
Меган Маркл с Сереной Уильямс / Tennis World USA

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гарри Королівська сім'я Новости LifeStyle
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