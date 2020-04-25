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Принцесса Евгения и ее муж отпраздновали 10-ю годовщину отношений: романтические фото

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Принцесса Евгения с мужем
Принцесса Евгения с мужем / Instagram / @princesseugenie

У британской принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбанка вчера, 24 апреля, был особый праздник. Именно в этот день 10 лет назад началась их история любви.

Пара отпраздновала знаменательный день в своей жизни. Уже 10 лет они любят друг друга и поддерживают, вместе тогда, когда хорошо и плохо. По этому случаю принцесса Евгения опубликовала романтические фото с мужем и написала трогательное сообщение на личной странице в инстаграме.

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Королевские свадьбы и супруги всегда находятся в центре внимания. Не является исключением и брак принцессы Евгении и Джека Бруксбанка. Пара радостно поделилась с поклонниками замечательным моментом из совместной жизни.

Мы с Джеком сегодня празднуем свою 10-ю годовщину и нам посчастливилось быть вместе в это время. Если у кого также юбилей на этой неделе, если вы вместе или отдельно в этот сложный период, если вы работник фронтовой линии, который хочет сказать своему человеку, что любит его, то, пожалуйста, пришлите мне фото и расскажите о вашем нынешнем состоянии, об отношениях. Я буду делиться вашими сообщение в своих инстаграм-историях в течение следующих дней,
– написала в публикации принцесса Евгения.

Для просмотра фотографий листайте влево.

Напомним, внучка королевы Елизаветы II встречалась с Джеком Бруксбанком больше семи лет после чего, в январе 2018 года пара обручилась. 12 октября 2018 года они сыграли громкую королевскую свадьбу. Влюбленные дали обеты друг другу в часовне Святого Георгия. Именно там в мае того же года обвенчались принц Гарри и Меган Маркл. Невеста шла к алтарю в платье от британских дизайнеров Питера Пилотта и Кристофера Де Воса.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Свадьба принцессы Евгении Королівська сім'я Звездные романы LifeStyle
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