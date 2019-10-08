Притягивала, как магнит, – Канье Уэст рассказал о том, как влюбился в Ким Кардашян

Уже более пяти лет известный рэпер Канье Уэст и светская львица Ким Кардашян находятся в браке и воспитывают четверых детей. А о моменте знакомства и начале романтических отношений каждый рассказывает с улыбкой, вспоминая разные детали.

Звездные супруги стали гостями известного телешоу E! True Hollywood Story. На сайте издания E! News появились подробности разговора Ким Кардашян и Канье Уэста, которые решились рассказать о начале отношений и о том, как влюблялись друг в друга.

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42-летний рэпер подтвердил, что почувствовал, как романтическое влечение друг к другу возникло еще до того, как они начали встречаться.

Каждый раз, когда я видел Ким или находился рядом с ней, она притягивала меня как магнит... Она казалась мне доброй, чистой, любящей, храброй и сильной женщиной,

– сказал Канье Уэст о своей жене.

Она в свою очередь также вспомнила, как развивался их роман. По ее словам, Канье расспрашивал у всех знакомых, но те убеждали его, что она погубит его карьеру из-за свое участия в реалити-шоу, однако его это не остановило.

Мы с Канье постоянно общались, но постепенно наши жизни переплелись. В один прекрасный день он пригласил меня на свой модный показ в Париж. Там и начался наш роман ... Все говорили Канье обо мне: "Не связывайся с ней! Она звезда реалити-шоу! Она погубит твою карьеру!". А он отвечал, что ему все равно, потому что он любит меня,

– вспомнила Ким Кардашян.

Что известно об отношениях Канье Уэста и Ким Кардашян?

Пара сообщила о романе в апреле 2012 года, а в декабре накануне Нового года они сообщили, что ждут первенца. В июне 2013 у них родилась дочь, которую они назвали Норт. В октябре того же года, в день рождения Ким Кардашян, Канье Уэст сделал любимой предложение выйти замуж. В мае 2014 года они сыграли пышную свадьбу.

Официальная часть празднования состоялась в итальянской крепости близ Флоренции, а торжественное празднование прошло в Париже. На свадьбу звезд было приглашено около 600 гостей, а развлекали их Джон Ледженд и Андреа Бочелли. Ким Кардашян появилась перед друзьями в облигающем платье от Givenchy, которое специально для нее создал Рикардо Тиши. Свадебный наряд обошелся телезвезде в 300 тысяч фунтов стерлингов. В мае этого года супруги отпраздновали 5 годовщину, за несколько недель до которой они в четвертый раз стали родителями.