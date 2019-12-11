Пышногрудая Деми Роуз полностью разделась перед камерой: фото 18+

Британская модель Деми Роуз не прекращает эпатировать в сети провокационными снимками. На днях манекенщица опубликовала серию фотографий, на которых предстала полностью обнаженной.

Всего в 24 года Деми Роуз сумела заполучить мировую славу, о которой мечтают миллионы людей. Зажигательная британка еще несколько лет назад уехала в США и начала активно развивать свою инстаграм-страницу. И выбор модели был правильным: блог ежегодно приносит Деми Роуз миллионы долларов, о чем она охотно рассказывает в сети. Кроме этого, популярность помогает звезде приумножать капитал, возглавляя рекламные кампании бельевых брендов.

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Сама Деми Роуз не скрывает, что бешеный успех сумела получить благодаря эротическим съемкам, результаты которых она каждый раз демонстрирует поклонникам. В среду, 11 декабря, в сети появились очередные кадры, которые превзошли все ожидания подписчиков модели.

Перед камерой модель решила полностью раздеться, показав свои пышные формы. Позировала Деми Роуз спиной к камере, демонстрируя следы от купальника и упругие ягодицы. Сексуальности фотографиям добавил восход солнца и мокрые волосы манекенщицы.

Видимо, Деми Роуз не перед каждым фотографом может полностью обнажиться. Однако на этот раз манекенщица не смущалась перед камерой, ведь автором эротических кадров был ее друг – знаменитый фотограф Дэнни Десантос. Мужчина поехал с Деми Роуз в Таиланд, где снимает вместе с ней рекламную кампанию. В свободное время художник не забывает уделять время модели, добавляя к ее портфолио провокационные фото.