Райан Рейнольдс инсценировал свою смерть в финальном трейлере боевика "6 футов под землей"

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"6 футов под землей": трейлер / IMDb

Голливудский актер Райан Рейнольдс, кажется, как никто другой, знает, как отлично исполнить супергеройскую роль в прямом и переносном смысле. Звезда "Дэдпула" в фильме "6 футов под землей" примерял более реалистичный образ, чем любимый герой Marvel, однако и в этой американской ленте ему удалось применить свои боевые навыки.

Съемками боевика "6 футов под землей" (Six Underground) занялась стримингова компания Netflix, которая и представила финальный трейлер к будущей премьере.

Кстати, актер "Дэдпула" Райан Рейнольдс едва спасся от фанатов: курьезное видео

По сюжету фильма, шесть миллиардеров решили имитировать свою смерть на благо человечества. Они инсценировали свою смерть ради того, чтобы сформировать элитный отряд для борьбы с преступностью. Среди шестерки богачей есть лидер. Его прозвище Первый. Он и предложит стереть их прошлое для того, чтобы спасти будущее.

Главную роль исполнил Райан Рейнольдс, а его коллегами на съемочной площадке стали Бен Харди, Мелани Лоран, Адриа Архона, Дэйв Франко, Кори Гоукинс, Шубхам Сараф и Себастьян Роше. В режиссерское кресло сел Майкл Бэй, известный своей работой над "Трансформерами".

Премьера на стриминговом сервисе Netflix запланирована на 13 декабря 2019 года.

"6 футов под землей": финальный трейлер смотреть онлайн

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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