"Развлеки себя сам": Маша Ефросинина показала забавное видео с сыном

Знаменитая украинская телеведущая и организатор благотворительных мероприятий Маша Ефросинина в Святвечер католического Рождества опубликовала забавное видео 4-летнего сына. Маленький Александр очаровал сеть своей харизмой.

Недавно Маша Ефросинина продемонстрировала стильный зимний "лук", а уже на следующий день порадовала поклонников забавным видео со своим маленьким сыном Александром. Телеведущая опубликовала ролик на своей странице в Instagram.

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Танец под названием "Развлеки себя сам". Мой Александр. Подсмотрено матерью,

– подписала видео Маша Ефросинина.

На фоне ролика слышна громкая музыка и разговоры толпы, а из дверей, попавших в кадр, выходили девушки в вышиванках. Вдали можно заметить мужа телеведущей Тимура Хромаева, который с кем-то разговаривает. В углу комнаты виднелся край украшенной елки, а Маша Ефросинина сидела неподалеку от нее.

Сын ведущей Александр тем временем, действительно, развлекал себя как мог. Сначала он игрался с разграничителями, которые лежали на полу, а позже пустился в зажигательный танец возле елки. Он подпрыгивал, размахивал руками и весело крутился. Вероятно, сама Мария тоже не ожидала такое яркое развивание событий и просто включила камеру, чтобы поснимать сына.