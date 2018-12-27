Рецепт оливье: как приготовить классический праздничный салат

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Рецепт Оливье - классический рецепт с мясом, как приготовить салат Оливье
Оливье классический рецепт с мясом / Hochu.ua

Традиционно в новогоднюю ночь на столе должно быть это блюдо. Именно поэтому предлагаем классический рецепт оливье с пошаговыми советами приготовления.

Конечно, на просторах интернета очень много рецептов этого блюда – с ананасами, курицей и даже с креветками. Мы предлагаем классический вариант с добавлением майонеза домашнего приготовления.

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Рецепт салата "Оливье"

Ингредиенты:

  • отварной картофель – 4 штуки,
  • отварная морковь – 2 штуки,
  • вареная колбаса "Докторская" или отварное куриное филе – 500 г,
  • яйца, сваренные вкрутую – 4 штуки,
  • соленые (маринованные) огурцы – 4 штуки,
  • консервированный зеленый горошек,
  • майонез,
  • зелень,
  • соль по вкусу;

Для майонеза вам нужно: 

  • яичные желтки – 2 штуки,
  • оливковое масло – 130 мл,
  • горчичный порошок – 0,5 чайной ложки,
  • сахар – 0,5 чайной ложки,
  • соль – 0,5 чайной ложки.

Святковий салат Олів'є
Праздничный салат Оливье 

Отваренный картофель, морковь, яйца, колбасу и огурцы порезать небольшими кубиками. С консервированного горошка слить лишнюю жидкость и добавить в салат. Заправить оливье майонезом, посолить, перемешать и выложить формой или свободно в глубокую или мелкую тарелку.

Поставьте салат оливье в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.
Подавать на стол холодным и украшенным зеленью.

Желаем приятного аппетита!

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Источник: 24 канал
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