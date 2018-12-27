Рецепт оливье: как приготовить классический праздничный салат
Традиционно в новогоднюю ночь на столе должно быть это блюдо. Именно поэтому предлагаем классический рецепт оливье с пошаговыми советами приготовления.
Конечно, на просторах интернета очень много рецептов этого блюда – с ананасами, курицей и даже с креветками. Мы предлагаем классический вариант с добавлением майонеза домашнего приготовления.
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Рецепт салата "Оливье"
Ингредиенты:
- отварной картофель – 4 штуки,
- отварная морковь – 2 штуки,
- вареная колбаса "Докторская" или отварное куриное филе – 500 г,
- яйца, сваренные вкрутую – 4 штуки,
- соленые (маринованные) огурцы – 4 штуки,
- консервированный зеленый горошек,
- майонез,
- зелень,
- соль по вкусу;
Для майонеза вам нужно:
- яичные желтки – 2 штуки,
- оливковое масло – 130 мл,
- горчичный порошок – 0,5 чайной ложки,
- сахар – 0,5 чайной ложки,
- соль – 0,5 чайной ложки.
Праздничный салат Оливье
Отваренный картофель, морковь, яйца, колбасу и огурцы порезать небольшими кубиками. С консервированного горошка слить лишнюю жидкость и добавить в салат. Заправить оливье майонезом, посолить, перемешать и выложить формой или свободно в глубокую или мелкую тарелку.
Поставьте салат оливье в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.
Подавать на стол холодным и украшенным зеленью.
Желаем приятного аппетита!
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