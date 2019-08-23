Сырная пицца с грушей: пошаговый рецепт

Сыра много не бывает, а в пицце, так это точно. Тонкое сочетание сладкой груши, грецких орехов и сыра Дор Блю влюбит вас с первого кусочка!

Как приготовить тесто для сырной пиццы

Ингредиенты для теста на пиццу:

– 25 граммов свежих дрожжей;

– 400 граммов муки высшего сорта;

– 1 стакан молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль по вкусу.

1. Теплое молоко и свежие дрожжи тщательно смешиваем в глубокой посуде.

2. Добавляем сахар и перемешиваем до полного его растворения.

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3. По одному стакану добавляем муку, соль и масло – замешиваем тесто.

4. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

5. С одного замеса теста получается два коржа для пиццы.

Если вы хотите сделать сырную пиццу, еще более сырной, тогда натрите сыр на края теста и заверните, чтобы образовались бортики.

Рецепт сырной пиццы

Ингредиенты для начинки сырной пиццы

– 200 грамм сыра Моцарелла;

– 50 грамм сыра Бри;

– 50 грамм сыра Дор Блю;

– 1/2 свежей груши;

– базилик;

– томатный соус;

– грецкие орехи

*Ингредиенты указаны на одну пиццу

Готовим сырную пиццу с грушей

1. Нарезаем тоненькими пластинками грушу.

2. На крупной терке натираем сыр Моцарелла и отдельно нарезаем сыр Бри и Дор Блю.

3. Грецкие орехи поджариваем на сухой сковородке.

4. Отделяем листики базилика от стебля и промываем водой.

5. Раскатываем тесто скалкой и припылям его мукой с обеих сторон.

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6. Выкладываем тесто на противень и вилкой формируем небольшие дырочки, чтобы тесто не поднималось при выпекании.

7. Смазываем тесто томатным соусом и посыпаем сыром Моцарелла.

8. Выкладываем сыр Бри и добавляем Дор Блю.

9. Украшаем пиццу сверху кусочками груши и листиками базилика. Добавляем грецких орехов по вкусу.

10. Выпекаем пиццу при 180 градусах 25 минут.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак