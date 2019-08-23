Сырная пицца с грушей: пошаговый рецепт

15 Читати новину українською
Как приготовить сырную пиццу – сырная пицца с вкусным соусом
Сырная пицца с грушей / Богданна Рыбак

Сыра много не бывает, а в пицце, так это точно. Тонкое сочетание сладкой груши, грецких орехов и сыра Дор Блю влюбит вас с первого кусочка!

Как приготовить тесто для сырной пиццы

Ингредиенты для теста на пиццу:
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 400 граммов муки высшего сорта;
– 1 стакан молока;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль по вкусу.

1. Теплое молоко и свежие дрожжи тщательно смешиваем в глубокой посуде.

2. Добавляем сахар и перемешиваем до полного его растворения.

Читайте также: Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома

3. По одному стакану добавляем муку, соль и масло – замешиваем тесто.

4. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

5. С одного замеса теста получается два коржа для пиццы.

Если вы хотите сделать сырную пиццу, еще более сырной, тогда натрите сыр на края теста и заверните, чтобы образовались бортики.

Сирна піца рецепт

Рецепт сырной пиццы

Ингредиенты для начинки сырной пиццы
– 200 грамм сыра Моцарелла;
– 50 грамм сыра Бри;
– 50 грамм сыра Дор Блю;
– 1/2 свежей груши;
– базилик;
– томатный соус;
– грецкие орехи

*Ингредиенты указаны на одну пиццу

Готовим сырную пиццу с грушей

1. Нарезаем тоненькими пластинками грушу.

2. На крупной терке натираем сыр Моцарелла и отдельно нарезаем сыр Бри и Дор Блю.

3. Грецкие орехи поджариваем на сухой сковородке.

4. Отделяем листики базилика от стебля и промываем водой.

5. Раскатываем тесто скалкой и припылям его мукой с обеих сторон.

Читайте также: Рецепт пиццы Пепперони: вкусно и быстро

6. Выкладываем тесто на противень и вилкой формируем небольшие дырочки, чтобы тесто не поднималось при выпекании.

7. Смазываем тесто томатным соусом и посыпаем сыром Моцарелла.

8. Выкладываем сыр Бри и добавляем Дор Блю.

9. Украшаем пиццу сверху кусочками груши и листиками базилика. Добавляем грецких орехов по вкусу.

10. Выпекаем пиццу при 180 градусах 25 минут.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак

blog_ava
Женщина, которая сбила мальчика с мамой в Киеве, оказалась тещей Притулы и Хомутынника
сегодня
2020
Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Food and Drinks
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
сегодня 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
334
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
сегодня 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
736
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
сегодня 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 684
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
сегодня 09:33 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
103
Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
22 августа 18:18 Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
340
Новости
Больше новостей
Залиште відгук