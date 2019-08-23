Сырная пицца с грушей: пошаговый рецепт
Сыра много не бывает, а в пицце, так это точно. Тонкое сочетание сладкой груши, грецких орехов и сыра Дор Блю влюбит вас с первого кусочка!
Как приготовить тесто для сырной пиццы
Ингредиенты для теста на пиццу:
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 400 граммов муки высшего сорта;
– 1 стакан молока;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль по вкусу.
1. Теплое молоко и свежие дрожжи тщательно смешиваем в глубокой посуде.
2. Добавляем сахар и перемешиваем до полного его растворения.
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3. По одному стакану добавляем муку, соль и масло – замешиваем тесто.
4. Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.
5. С одного замеса теста получается два коржа для пиццы.
Если вы хотите сделать сырную пиццу, еще более сырной, тогда натрите сыр на края теста и заверните, чтобы образовались бортики.
Рецепт сырной пиццы
Ингредиенты для начинки сырной пиццы
– 200 грамм сыра Моцарелла;
– 50 грамм сыра Бри;
– 50 грамм сыра Дор Блю;
– 1/2 свежей груши;
– базилик;
– томатный соус;
– грецкие орехи
*Ингредиенты указаны на одну пиццу
Готовим сырную пиццу с грушей
1. Нарезаем тоненькими пластинками грушу.
2. На крупной терке натираем сыр Моцарелла и отдельно нарезаем сыр Бри и Дор Блю.
3. Грецкие орехи поджариваем на сухой сковородке.
4. Отделяем листики базилика от стебля и промываем водой.
5. Раскатываем тесто скалкой и припылям его мукой с обеих сторон.
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6. Выкладываем тесто на противень и вилкой формируем небольшие дырочки, чтобы тесто не поднималось при выпекании.
7. Смазываем тесто томатным соусом и посыпаем сыром Моцарелла.
8. Выкладываем сыр Бри и добавляем Дор Блю.
9. Украшаем пиццу сверху кусочками груши и листиками базилика. Добавляем грецких орехов по вкусу.
10. Выпекаем пиццу при 180 градусах 25 минут.
Приятного аппетита!
Автор фото: Богданна Рыбак