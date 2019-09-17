Редактор Vogue Анна Винтур оценила стиль эпатажной Билли Айлиш

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Билли Айлиш
Билли Айлиш / www.gettyimages.com

Одна из самых успешных и известных редакторов глянца Vogue Анна Винтур впервые оценила стиль неформальной Билли Айлиш, которая стала очень популярной артисткой среди молодежи еще в 2018 году.

Глянец Vogue на своем YouTube-канале регулярно публикует краткие интервью с главным редактором издания Анной Винтур. Выпуски называются "Спроси у Анны" (Go Ask Anna).

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Винтур является очень влиятельной в мире моды, она даже стала прототипом главной героини фильма "Дьявол носит Прада". К Анне всегда прислушиваются все дизайнеры, редакторы и модели. Поэтому поклонникам всегда интересно, как женщина оценивает стиль кого-то из знаменитостей.

Так, Анна Винтур прокомментировали стиль певицы Билли Айлиш, у которой манера одеваться и подавать собственную музыку кардинально отличается от других молодых исполнителей. Девушка часто примеряет яркую и нестандартную одежду, однако в элегантных нарядах ее сложно увидеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

 

Главный редактор Vogue поддержала неординарный стиль певицы, ведь это способ ее самовыражения. Винтур вспомнила оранжевый образ девушки на одном из светских мероприятий. По мнению Анны, Айлиш выглядела невероятно.

Что мне нравится в стиле Билли, так это то, что он существует только для нее. Она транслирует миру единственного человека – себя,
– заявила Винтур.

Кроме того, Анна Винтур поддержала то, что Билли Айлиш распространяет идеи бодипозитива.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: LifeStyle 24
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