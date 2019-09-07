Редкий выход: Джонни Депп появился на Венецианском кинофестивале

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Джонни Депп на Венецианском кинофестивале
Джонни Депп на Венецианском кинофестивале / www.gettyimages.com

На итальянском острове Лидо завершается Венецианский фестиваль. Среди звездных гостей, которые посетили финальные кинопрезентации, был 56-летний ловелас Джонни Депп.

Появление голливудского актера и музыканта было предсказуемым. 6 сентября Джонни Депп презентовал перед критиками и журналистами новую киноленту, в которой он сыграл одну из главных ролей. Перед премьерным показом "В ожидании варваров" (Waiting for the Barbarians) актер принял участие в фотокруге, который привлек внимание всех мировых СМИ.

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Джонни Депп для особого выхода выбрал классический образ. Перед камерами он появился в рубашке, брюках и темно-синем пиджаке, на котором виднелся растительный орнамент. К нарядам Джонни Депп подобрал туфли и очки в своем стиле. В разговоре с журналистами актер рассказал, что именно аксессуар помог ему вжиться в роль. Очки, которые зрители увидят в фильме, Деппу дал режиссер фильма Сиро Герра.

"Он (персонаж Деппа – LifeStyle 24) носит очки, чтобы все в городке чувствовали себя максимально неловко", – рассказал Джонни Депп. Поэтому на фестивале актер символически продолжил этот кинообраз.

Джонні Депп в Італії
Джонни Депп в Италии / Фото: Getty Images

Фильм "В ожидании варваров" основан на одноименном романе Джона Максвелла Кутзе. В центре сюжета – колониальный город, который готовится к нападению варваров. Захватчики планируют карательную операцию, чтобы опередить наступление и бунт местных жителей. Однако главным врагом колонизаторов может стать чиновник, который любой ценой стремится спасти одну из пленниц.

Главные роли в фильме также исполнили Роберт Паттинсон и Гарри Меллинг. Однако из трио на красную дорожку Венецианского фестиваля пожаловал только Джонни Депп.

Джонні Депп на презентації фільму Джонни Депп на презентации фильма / Фото: Getty Images

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Теги: LifeStyle Джонни Депп Фестивали
Источник: LifeStyle 24
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