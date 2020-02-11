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Рейтинг просмотров Оскара-2020 стал самым низким за всю историю премии

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Рейтинги Оскара резко падают / Deadline

На днях в Лос-Анджелесе состоялась самая ожидаемая церемония награждения сезона – Оскар-2020. Несмотря на то, что популярность представленных фильмов, актеров и режиссеров в различных номинациях была на высоте, рейтинг просмотров самой премии был самым низким в истории.

О том, что рейтинги Оскара-2020 стабильно падают, а в этом году побили собственный антирекорд, сообщает иностранное издание The Hollywood Reporter.

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Как известно, трансляция Оскара происходит на телеканале ABC в прямом эфире, а также на государственных телеканалах, которые приобрели права на премию. Просматривать церемонию награждения в интернете онлайн у ценителей киномероприятия, к сожалению, нет возможности.

Так, в этом году официальный транслятор Оскара, телеканал АВС, отличился самым низким рейтингом просмотров. Феерическое шоу, которое второй раз за последние 30 лет прошло без ведущего, привлекло внимание 23,5 миллиона зрителей со всего мира, возраст которых колебался от 18 до 49 лет.

Чтобы сравнить интерес к мероприятию, который резко упал, в 2019 году Оскар смотрели 29,5 миллионов человек, а первый худший результат был зафиксирован в 2018 году. Тогда к церемонии награждения было приковано внимание 26,5 миллиона зрителей.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Оскар Оскар 2020
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