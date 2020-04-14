Режиссер Кевин Смит заявил, что Харви Вайнштейн до сих пор не расплатился за фильм "Клерки"

Американский режиссер и актер Кевин Смит на днях рассказал, что скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн до сих пор не выплатил ему всей прибыли за дебютную ленту "Клерки", премьера которой состоялась еще в 1994 году.

Голливуд – это не только место роскоши для многих знаменитостей, но и бизнес, в котором не всегда действуют честные правила. Так, знаменитый продюсер Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные домогательства, до сих пор не расплатился со своим коллегой Кевином Смитом за фильм "Клерки", который представили 26 лет назад.

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"Клерки" – это черно-белая лента, которая стала дебютом для Смита в роли режиссера. В интервью изданию Variety он рассказал, что продал фильм Харви и компании Maramax за 227 тысяч долларов. "Клерки" стали культовым фильмом и обогатили Вайнштейна на миллионы долларов, однако тот заплатил Смиту лишь через семь лет и, как оказалось, не всю сумму.

Вот что я знаю. Они купили "Клерков" за 227 тысяч долларов. Фильм вышел и заработал 3 миллиона долларов в кинотеатрах и так далее. Нам понадобилось семь лет, чтобы получить хоть какую-то прибыль с этого фильма. Все эти семь лет они говорили: "Нет, фильм все еще не приносит денег". Мы спрашивали у них: "Как так?" И только потом что-то произошло,

– поделился Смит.

Кевин признался, что деньги никогда не были для него мотиватором и он лишь хотел получить причитающееся вознаграждение за свой труд. Однако говорит, что этот бизнес заключается в том, что каждый хочет сохранить столько денег, сколько может. Через несколько лет он все-таки получил деньги за фильм, однако часть суммы Вайнштейн так и не выплатил.

"Клерки" – трейлер фильма: смотрите видео онлайн

Добавим, сейчас голливудский продюсер Харви Вайнштейн находится в тюрьме. Его признали виновным в изнасиловании актрисы Джессики Манн и в принудительном оральном сексе с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли, который состоялся в 2006 году. Харви приговорили к 23 годам заключения. Наказание он отбывает на острове Рикерс, самой большой тюрьме в мире. Именно там он заразился новым коронавирусом COVID-19 и вылечился благодаря двухнедельному карантинному режиму.