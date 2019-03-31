Рианна ошеломила сеть соблазнительными формами в прозрачном белье: фото
31-летняя барбадосская певица Рианна, которая занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty, показала соблазнительные фото в прозрачном белье собственного бренда.
Пикантные снимки Рианна опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фото певица позирует в нижнем белье желтого цвета бренда Savage x Fenty. Дополнили образ знаменитости яркий "кукольный" макияж и легкие локоны.
Поклонники в сети впечатлены новыми снимками из рекламной кампании Рианны из-за ее соблазнительной фигуры. В подписи артистка сообщила пользователям в сети, что новая коллекция поступит в продажу 1 апреля.
Рианна / Instagram / @badgalriri
Рианна / Instagram / @badgalriri